Florida registra el mayor brote de dengue en EE. UU. continental en décadas

El mosquito Aedes aegypti puede ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades. ( SHUTTERSTOCK )

Florida enfrenta lo que parece ser el mayor brote de dengue registrado en varias décadas en los Estados Unidos continentales, con más de 250 casos de transmisión local reportados en lo que va de año.

Las autoridades sanitarias estatales informaron esta semana que la mayoría de los contagios se concentran en el condado de Hillsborough, donde está ubicada la ciudad de Tampa.

De acuerdo con AP, los datos federales sobre brotes de dengue son limitados. Sin embargo, los registros disponibles de departamentos de salud estatales y publicaciones médicas sugieren que Florida registra este año la mayor cantidad de casos de transmisión local en un estado durante un año calendario desde, al menos, la década de 1940.

Puerto Rico registra de manera habitual cifras de dengue mucho más elevadas que cualquiera de los 50 estados. No obstante, en el territorio continental estadounidense, Florida suele encabezar los casos de transmisión local.

El año más grave registrado anteriormente en Florida fue 2023, cuando el estado reportó poco menos de 200 casos de transmisión local, según AP.

Ante el aumento de contagios, las autoridades de Hillsborough y de condados cercanos declararon el estado de emergencia local. Mientras tanto, trabajadores de la zona de Tampa realizan fumigaciones durante el día y la noche para reducir la población de mosquitos que transmiten enfermedades.

¿Por qué aumentan los casos en Tampa?

Florida suele registrar numerosos casos de dengue, en parte debido a la cantidad de viajeros que llegan al estado después de visitar Puerto Rico y otros lugares donde circula el virus.

Según explicó Wesson a AP, la mayoría de los casos suelen concentrarse en el sur de Florida, particularmente en los alrededores de Miami. Sin embargo, no está claro qué está provocando el aumento registrado este año en el área de Tampa.

El especialista señaló que los patrones de viaje podrían estar relacionados, al menos parcialmente, con el incremento.

Hasta la semana pasada, Florida había registrado 252 casos de transmisión local, frente a 245 relacionados con viajes. La diferencia es mínima y, según las autoridades estatales, al menos 13 de los casos registrados en Hillsborough correspondían a personas que habían viajado.

Los CDC no han enviado investigadores

La respuesta al brote también ha llamado la atención porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no han desplegado investigadores en la zona.

Tradicionalmente, la agencia federal tendría una presencia más visible ante una situación de este tipo, señaló Wesson, de acuerdo con AP.

El portavoz de los CDC, Jason McDonald, explicó que la agencia debe ser invitada por las autoridades estatales para enviar investigadores y que Florida no ha solicitado su presencia.

No obstante, los CDC han proporcionado 800,000 dólares en asistencia al Departamento de Salud de Florida, agregó McDonald.

¿Cómo prevenir el contagio?

El brote se concentra actualmente al norte de Tampa. Las autoridades han intensificado las fumigaciones y las inspecciones de propiedades para localizar lugares donde pueda acumularse agua y reproducirse el mosquito, incluidos neumáticos.

Los expertos recomiendan que las personas que viven en las zonas afectadas utilicen repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), con ingredientes activos como el DEET.

Los mosquitos que transmiten el dengue pueden picar durante cualquier momento del día. Por ello, también se recomienda utilizar camisas holgadas de manga larga y pantalones largos para cubrir la piel.

Permanecer en espacios interiores, detrás de mosquiteros o en habitaciones con aire acondicionado puede reducir el riesgo de picaduras, según los expertos citados por AP.

Estas medidas son especialmente importantes después del amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos suelen estar más activos.

Las autoridades también instan a los residentes a revisar sus propiedades y eliminar cualquier acumulación de agua que pueda servir como criadero.

Un problema que podría repetirse

Las condiciones climáticas y la persistencia de las poblaciones de mosquitos podrían hacer que los brotes locales de dengue sean cada vez más frecuentes, según Wesson.

"Hay muchas probabilidades de que esta sea la nueva normalidad", afirmó.