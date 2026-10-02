Ponen fin al brote de legionelosis en El Bronx tras 23 casos y dos muertes

Foto de archivo publicada originalmente en Shutterstock que muestra cómo luce la legionelosis. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York anunció el fin del riesgo elevado de exposición a la legionelosis, en el sur de El Bronx, tras la limpieza y desinfección de las torres de enfriamiento investigadas.

La legionelosis es una enfermedad infecciosa aguda y de origen ambiental causada por la bacteria Legionella, que se contrae al inhalar vapor o gotas de agua contaminada.

"Este anuncio se produce tras la exhaustiva investigación epidemiológica del Departamento de Salud y el rápido muestreo, análisis y limpieza de las torres de refrigeración de la zona", señaló la agencia en un comunicado publicado el pasado 30 de septiembre.

La alerta estaba activa para los barrios de Melrose y Morrisania, específicamente en los códigos postales 10451, 10455, 10456 y 10459.

Según las autoridades, transcurrieron más de dos semanas sin que alguna persona que viviera, trabajara o hubiera visitado la zona afectada comenzara a presentar síntomas de la enfermedad, que puede tardar ese tiempo en manifestarse tras la exposición.

Además, todas las torres de enfriamiento de la zona que dieron positivo en las pruebas fueron limpiadas y desinfectadas hace más de dos semanas.

Estos dos aspectos confirman que se ha eliminado la fuente de exposición, señaló el departamento en el comunicado.

"El mayor riesgo de exposición ha terminado y la fuente ha sido eliminada, pero nuestro trabajo no ha concluido. Exigiremos responsabilidades a cualquier operador de torres de refrigeración que no cumpla con las normas de esta ciudad y ponga en peligro la salud de los neoyorquinos", advirtió el doctor Alister F. Martin, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/investigan-brote-de-legionelosis-en-el-bronx-c0b5cecc.png Foto de archivo publicada originalmente en Shutterstock que muestra cómo luce la legionelosis.

Evolución del brote

La investigación comenzó el 10 de septiembre con la recolección de muestras de 24 torres. Los resultados iniciales motivaron la limpieza y desinfección de diez instalaciones, labores que concluyeron el día 15.

El 23 de septiembre se confirmó la presencia de bacterias Legionella vivas en siete torres de enfriamiento , todas ellas limpiadas la semana anterior.

se confirmó la presencia de vivas en siete , todas ellas la semana anterior. El 25 de septiembre, los resultados de los cultivos de las 24 torres confirmaron que las únicas instalaciones con bacterias vivas en la zona eran las siete identificadas dos días antes, explicó el departamento.

Los afectados

Hasta el 29 de septiembre, 23 personas habían dado positivo por legionelosis en relación con el brote. De ellas, 21 fueron hospitalizadas: dos permanecían ingresadas al momento de emitir el comunicado, 17 habían recibido el alta y dos habían fallecido. Las otras dos personas no requirieron hospitalización.

Durante la respuesta sanitaria, las autoridades distribuyeron más de 10,000 materiales informativos, conversaron con más de 3,500 miembros de la comunidad y contactaron a aproximadamente 300 empresas y organizaciones de la zona, destacó el departamento.

Aunque el riesgo elevado terminó, continúan los análisis moleculares para relacionar las bacterias encontradas en las torres con las muestras de los pacientes.