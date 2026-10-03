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detective apuñalado Bronx
detective apuñalado Bronx

Apuñalan siete veces a detective de Nueva York durante un supuesto robo en El Bronx

El agente de 33 años se encuentra en el Hospital Jacobi recuperándose de las heridas sufridas durante el ataque

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    Apuñalan siete veces a detective de Nueva York durante un supuesto robo en El Bronx
    El detective del NYPD resultó herido mientras se encontraba fuera de servicio. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

    Un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que se encontraba fuera de servicio, fue apuñalado siete veces durante un aparente intento de robo registrado el viernes 2 de octubre en el condado del Bronx, informaron las autoridades.

    Según una nota publicada por Telemundo 47 Nueva York, el agente, de 33 años, fue atacado alrededor de las 2:00 de la tarde cerca de la intersección de East 206th Street y Rochambeau Avenue, en el vecindario de Norwood.

    De acuerdo con la información citada por el medio, el detective sufrió heridas de arma blanca en una pierna y el torso luego de que presuntamente intentaran despojarlo de sus pertenencias. El agente habría enfrentado a los atacantes durante el incidente y resultó herido mientras se defendía.

    Estado de salud

    El policía fue trasladado de emergencia al Hospital Jacobi, donde permanece recuperándose de las lesiones, según fuentes consultadas por Telemundo 47.

    En el lugar del ataque quedaron el vehículo del detective y algunas de sus pertenencias. Entre los objetos encontrados figuraba una cadena de oro que llevaba puesta y que terminó en el suelo.

    • De acuerdo con las autoridades, los agresores intentaron arrebatársela.

    La Policía de Nueva York busca a dos sospechosos que, según fuentes policiales, escaparon del lugar a bordo de una bicicleta eléctrica. Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre ellos, aunque el departamento difundió imágenes relacionadas con la investigación.

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el comisionado de la Policía de Nueva York acudieron al hospital para visitar al detective herido.

    Las autoridades también cancelaron una rueda de prensa sobre las estadísticas de delincuencia que estaba programada para la tarde del viernes.

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