Redes sociales se llenan de apoyos a denunciante de violación en grupo en universidad de EE. UU.

Cartel de entrada a la Universidad de Cornell. ( SHUTTERSTOCK )

Miles de estadounidenses indignados se han volcado a las redes sociales para apoyar a la presunta víctima de una violación en grupo denunciada en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, ante la amenaza de que se revele su identidad.

Los mensajes de apoyo con el hashtag #IAmJaneDoe -un seudónimo que se utiliza habitualmente en el sistema judicial estadounidense para proteger la identidad de una persona- se han multiplicado en plataformas como TikTok, X e Instagram después de que el periodista Michael Tracey pidiera ayuda para revelar el nombre de la presunta víctima, una antigua estudiante de la Universidad de Cornell.

Tracey argumenta que desea "evaluar su veracidad".

Miles de perfiles han publicado mensajes y vídeos en los que afirman ser la denunciante, con el objetivo de defender el derecho de las víctimas de agresiones sexuales a permanecer en el anonimato.

"Él está intentando revelar su identidad, pero no se lo permitiremos", afirma una joven en TikTok en un vídeo que supera los cuatro millones de visualizaciones.

La presunta víctima dice haber sido drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi, un club social para estudiantes varones, en 2024, cuando tenía 20 años.

Acciones oficiales

Las autoridades se negaron inicialmente a presentar cargos, pero la investigación se reabrió el lunes.

La gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.

Este caso ha abierto un debate sobre la violencia sexual en los campus universitarios estadounidenses, desde la cultura de las fraternidades a las respuestas institucionales criticadas por ser insuficientes.

Algunos medios de comunicación estadounidenses han comparado esta oleada de apoyo en Internet con el movimiento #MeToo de 2017, cuando millones de mujeres compartieron en redes sociales historias de agresiones y acoso sexual tras las revelaciones sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein, hoy preso.

En una publicación de principios de esta semana, que ha sido vista casi siete millones de veces, Tracey, que cuenta con cerca de 350.000 seguidores en X, instó a hacer pública la identidad de la víctima.

"A ver si alguien tiene las 'bolas' de dar nombre a esta Jane Doe para que todos podamos evaluar su veracidad, y la de sus abogados, ya que en su demanda no dudó en señalar y humillar a siete de sus compañeros tachándolos de violadores en grupo", escribió.

A raíz de las denuncias Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes presuntamente implicados, varios de los cuales fueron posteriormente expulsados.

Contexto y cifras

Las autoridades locales afirmaron que se negaron a iniciar un proceso judicial en 2024 porque el testimonio de la denunciante no demostraba la falta de consentimiento de las relaciones sexuales.

En Estados Unidos, una de cada cuatro estudiantes universitarias declaró haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual para el que no pudo dar su consentimiento, según un estudio de 2020 realizado por la Asociación de Universidades Estadounidenses en 33 centros educativos.