Renuncia el jefe de prisiones de Tennessee que supervisó ejecución fallida de condenada a muerte

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien comunico la renuncia del jefe. ( AP )

El responsable de prisiones del estado estadounidense de Tennessee ha dimitido por la fallida ejecución de una condenada, Christa Pike, informó el sábado el gobernador Bill Lee.

Lee emitió un comunicado en el que dio a conocer que el comisario Frank Strada abandonará su cargo este mes después de que Pike, sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, sobreviviera a la aplicación de dos inyecciones letales el miércoles.

Los abogados de Pike afirman que se encuentra en estado crítico, inconsciente y conectada a un respirador en un hospital como consecuencia de las dos dosis de pentobarbital que le suministraron.

Ejecuciones fallidas en Tennessee

Se trata de la segunda ejecución fallida en Tennessee este año. El estado suspendió una ejecución en mayo después de que el personal médico no consiguiera pinchar una vena de un brazo de una reclusa.

Lee afirmó que había agradecido a Strada "su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee en este momento tan difícil".

"Sigo creyendo que el Departamento (de Correccionales) cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido", añadió el gobernador.

Lee, quien rechazó un pedido de clemencia para Pike, ha suspendido las ejecuciones hasta finales de año mientras se lleva a cabo una revisión de los protocolos.

Consecuencias de la ejecución fallida

Si la ejecución de Pike se hubiera llevado a cabo, habría sido la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos. En Estados Unidos 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.