Avión de matrícula dominicana se accidenta en Texas; sus tres ocupantes resultan ilesos

Aaeropuerto Winston Field, en Snyder, Texas, Estados Unidos ( TOMADA DE SU PÁGINA DE FACEBOOK )

Un avión de matrícula dominicana, vinculado a la empresa de aviación privada Panorama Jets, se accidentó luego de aterrizar en el aeropuerto Winston Field, en Snyder, Texas, Estados Unidos. Sus ocupantes resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió el pasado 30 de septiembre

Los tres ocupantes de la aeronave fueron evaluados por los servicios de emergencia y no se reportaron personas heridas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que un Cessna Citation de matrícula extranjera atravesó la cerca perimetral del aeropuerto alrededor de las 2:00 de la tarde.

La agencia estadounidense indicó que investigará el accidente, aunque en su reporte inicial no identificó al operador de la aeronave ni estableció las causas del suceso.

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De acuerdo con registros de Aviation Safety Network y del Bureau of Aircraft Accidents Archives, se trata de un Cessna Citation CJ3, matrícula HI1127. El servicio de seguimiento Flightradar24 vincula la aeronave con Panorama Jets.

Los registros disponibles indican que a bordo viajaban dos pilotos y un pasajero y que el vuelo procedía de Sacramento, California.

Avión terminó en una zona arbolada

Los equipos de emergencia encontraron la aeronave en una zona arbolada al norte del aeropuerto. Los tres ocupantes ya habían salido del aparato cuando llegaron los rescatistas, informó la cadena local KCBD, citando a la Oficina de Gestión de Emergencias de Snyder.

En el lugar no se observaron llamas ni humo. No obstante, los bomberos permanecieron atentos a un posible derrame de combustible y notificaron a equipos especializados en materiales peligrosos.

El sheriff del condado de Scurry aseguró el área, mientras agentes de la Policía de Snyder colaboraron con el control del tránsito. Las autoridades mantuvieron vigilancia durante la noche para preservar la escena mientras avanzaban las labores relacionadas con la investigación.

Panorama Jets

Panorama Jets tiene su base en el Aeropuerto Internacional La Isabela, en Santo Domingo, y ofrece servicios de vuelos ejecutivos, chárter, evacuaciones médicas y ambulancias aéreas.

En su página institucional, la empresa informa que cuenta con una flota de 11 aviones y dos helicópteros. Esa cifra corresponde a la información publicada por la compañía y no permite determinar cuántas aeronaves permanecen operativas después del accidente.

La empresa anteriormente operaba bajo el nombre de Helidosa Aviation Group. La Junta de Aviación Civil aprobó el cambio de denominación a Panorama Jets mediante la resolución 29-2024, del 14 de febrero de 2024, manteniendo el Certificado de Autorización Económica número cinco.

La compañía sitúa sus orígenes en 1992.

FAA investiga el accidente

Winston Field es un aeropuerto público ubicado en el condado de Scurry y no cuenta con torre de control. Su pista 17/35 tiene una longitud de 1,707 metros.

Aunque registros especializados señalan que el avión sufrió daños importantes, la FAA todavía no ha informado qué provocó el accidente.

Tampoco han sido verificados de manera independiente los nombres ni la nacionalidad de los tres ocupantes.

La investigación de las autoridades estadounidenses deberá establecer las circunstancias en las que la aeronave terminó fuera del área de aterrizaje y atravesó la cerca perimetral del aeropuerto.