Policía busca a dos sospechosos tras apuñalamiento de detective del NYPD en El Bronx

Imagen difundida por el Departamento de la Policía de Nueva York donde buscan a dos sospechosos por el robo y las heridas provocadas a un agente policial en El Bronx. ( NYPD NEWS )

La Policía de Nueva York busca a dos hombres sospechosos de apuñalar hasta siete veces a un detective del NYPD durante un robo ocurrido el viernes en el Bronx, mientras el agente permanece hospitalizado y se recupera de las heridas.

Las autoridades esperan que la ciudadanía pueda ayudar a identificar a los sospechosos, quienes huyeron en una motocicleta después de presuntamente arrancarle una cadena de oro al detective, de 33 años, según informó el Daily News.

El detective, que se encontraba fuera de servicio, estaba sacando un objeto del maletero de su Mustang negro, estacionado frente a una vivienda unifamiliar en East 208th Street, cerca de Steuben Avenue, en Norwood, alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes, cuando los dos individuos se acercaron por detrás, de acuerdo con fuentes policiales.

Los sospechosos lo habrían acuchillado y apuñalado hasta siete veces, provocándole heridas en el cuello y el torso mientras intentaba defenderse.

A pesar de las heridas, el detective persiguió a los atacantes durante aproximadamente dos cuadras hasta Rochambeau Avenue, cerca de East 206th Street, donde se desplomó.

"Lo apuñalaron mientras perseguía al tipo", dijo un testigo que pidió que no se revelara su nombre. "Lo persiguió y ahí fue donde se desplomó, frente al edificio donde yo estaba sentado. Lo conocemos del barrio, así que sabemos que es policía".

El Daily News informó que un video obtenido por el medio muestra a agentes policiales ayudando a los servicios de emergencia a levantar al detective de la calle, donde quedó un charco de sangre junto a la acera, y colocarlo en una camilla.

El detective se recupera en un hospital

Los paramédicos trasladaron al agente de urgencia al Hospital Jacobi, donde se espera que sobreviva. La comisionada de Policía, Jessica Tisch, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo visitaron en el centro médico.

"Visité al detective y a su familia en el Hospital Jacobi junto con el Comisionado de Policía Tisch", dijo Mamdani en una publicación en X. "Afortunadamente, se encuentra en condición estable y espero su pronta y completa recuperación".

"Confío en que el Departamento de Policía de Nueva York identificará y detendrá a los sospechosos y que los responsables rendirán cuentas ante la justicia."

Inicialmente, las autoridades creían que los sospechosos habían escapado con las manos vacías. Sin embargo, posteriormente determinaron que se llevaron la cadena de oro del detective, según el Daily News.

WANTED: On Friday, October 2nd, two individuals stabbed an off-duty NYPD detective multiple times and removed his chain on Rochambeau Ave and East 208th St in the Bronx. They were last seen on a motorized bike traveling on Rochambeau Ave. Any info? DM @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS(8477). — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 3, 2026

Buscan información sobre los sospechosos

La Policía busca a un hombre que fue visto por última vez sin camisa y con pantalones deportivos negros.

El segundo sospechoso vestía una sudadera con capucha, pantalones deportivos negros y zapatillas negras.

La noche del viernes, el Mustang del detective permanecía estacionado en la zona con el maletero abierto, mientras que su mochila se encontraba en el suelo cerca del vehículo.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a identificar o localizar a los sospechosos que llame a la línea de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477)