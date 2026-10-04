Rescatan a 34 menores reportados como desaparecidos en Nueva York

La gobernadora de NY, Kathy Hochul. ( EFE )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el rescate de 34 niños y adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en los condados de Nassau, Suffolk y ante el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El operativo, denominado "Operación de Rescate de Menores Desaparecidos de Long Island", se desarrolló durante tres días y concluyó el 1 de octubre, con la participación de cerca de 40 agencias y organizaciones, informó Univision NY.

Los menores tenían entre 7 y 18 años cuando fueron reportados como desaparecidos. Algunos casos llevaban abiertos desde hacía pocos días, mientras que otros se remontaban a casi una década.

De los menores localizados, 18 correspondían al condado de Nassau, 12 a Suffolk y cuatro a Queens, según informó la oficina de la gobernadora y recogió Univision NY.

Las autoridades trabajan ahora con trabajadores sociales, defensores y organizaciones comunitarias para determinar las circunstancias de cada desaparición e identificar las necesidades particulares de los menores.

El apoyo posterior a la localización incluyó alojamiento seguro, atención médica, asesoramiento, transporte, ropa, alimentos y otros artículos básicos, dependiendo de las circunstancias de cada joven.

Cuando fue necesario, también se realizaron exámenes médicos y entrevistas forenses para evaluar las condiciones y necesidades de los menores tras ser localizados durante el operativo.

"Cada niño desaparecido merece toda nuestra atención y cada familia merece respuestas", afirmó Hochul al anunciar los resultados de la operación.

La gobernadora agregó que el trabajo no termina cuando un menor es localizado, ya que también es necesario garantizar atención, apoyo y estabilidad para ayudar a mantenerlo a salvo.

Te puede interesar Buscan a tres dominicanos desaparecidos en Nueva York

Nueva York mantiene otros casos abiertos

De acuerdo con la oficina de la gobernadora, durante 2025 fueron reportados como desaparecidos 10,629 menores de 18 años en todo el estado de Nueva York.

El 94 % de esos casos fue clasificado como menores que huyeron de sus hogares. Al cierre de 2025 permanecían activos 1,079 casos de menores desaparecidos, según datos citados por Univision NY.

La operación de Long Island fue la cuarta de este tipo realizada en Nueva York, después de acciones anteriores en Erie, la región de la Capital y Westchester.

Los tres operativos previos permitieron localizar a 168 niños y adolescentes cuya desaparición había sido denunciada ante los departamentos de policía participantes.

Tras el operativo en Long Island, las agencias investigadoras continúan trabajando en otros 31 casos locales de niños y adolescentes desaparecidos que permanecen abiertos.

No se informó sobre arrestos durante el operativo.