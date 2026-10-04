Trump confirma al director de inteligencia nacional como nuevo zar de la IA

Jay Clayton, el nuevo director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. ( EFE )

El presidente Donald Trump nombró formalmente el domingo al jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, como líder de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, en medio de advertencias de investigadores sobre los posibles peligros de esta tecnología.

La Fuerza de Superinteligencia, dirigida por Clayton, tiene "la misión de coordinar el esfuerzo del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando al mundo en superinteligencia, que muchos dicen es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.

El jefe de Estado estadounidense decidió a finales de septiembre rebautizar la IA como "superinteligencia" y firmó un decreto para que todos los servicios del gobierno utilicen ese término.

Grupo de trabajo sobre superinteligencia

El grupo dirigido por Clayton "coordinará las relaciones del gobierno con los consumidores, las grandes empresas, las organizaciones religiosas, los operadores de infraestructuras clave y las empresas de superinteligencia", explicó Trump.

Según un documento oficial al que tuvo acceso The Wall Street Journal, Clayton y su equipo tienen la función de presentar propuestas "para hacer frente a las amenazas que la IA supone para nuestra sociedad".

El grupo tendrá que llevar a cabo estas tareas "evitando al mismo tiempo el exceso de regulación" que penaliza la innovación y la competencia.

Compromisos del sector IA

El grupo de trabajo dejará en manos de la propia industria la mayor parte de la gestión de los riesgos de la IA, según han advertido algunos responsables al Wall Street Journal, al tiempo que colaborará con las empresas del sector.

El martes, tras una reunión en la Casa Blanca, los principales directivos del sector de la IA asumieron una serie de compromisos en este ámbito, como contratar supervisores independientes y realizar controles internos más exhaustivos.