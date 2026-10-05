Dos agentes de inteligencia de la DNCD son acusados en Florida por conspiración para traficar cocaína

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( ARCHIVO/ DL. )

Dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vinculados a labores especializadas de investigación enfrentan cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con destino a territorio estadounidense.

Los acusados son Deny Manuel Sepúlveda de León y Oliver Guevara Rodríguez, detenidos el pasado 28 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de viajar desde República Dominicana.

Perfil de los agentes

Sepúlveda de León, segundo teniente, estaba adscrito al Departamento de Investigaciones Sensitivas (Ditis), una dependencia especializada en investigaciones de alta sensibilidad y que mantenía coordinación con la oficina de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Santo Domingo.

Guevara Rodríguez, por su parte, figura en registros institucionales como agente primero de la DNCD.

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Uno de los imputados formaba parte de una estructura vinculada directamente con investigaciones contra el narcotráfico y con mecanismos de cooperación internacional.

La acusación sustitutiva fue presentada el 1 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dentro del caso 26-20401-CR-GAYLES(s).

Detalles de la investigación

De acuerdo con el documento, desde al menos febrero de 2026 y hasta aproximadamente el 28 de septiembre, ambos habrían conspirado entre sí y con otras personas para distribuir una sustancia controlada, con conocimiento, intención o razones para creer que sería introducida ilegalmente a Estados Unidos.

La sustancia señalada en el expediente corresponde a cinco kilogramos o más de una mezcla que contenía cocaína.

La investigación contra los agentes se habría iniciado desde febrero y contó con cooperación de autoridades dominicanas, según informaciones publicadas sobre el proceso. Ambos fueron arrestados al llegar a Miami y permanecen bajo custodia federal mientras avanza el caso.