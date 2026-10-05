Dan de alta a detective dominicano apuñalado siete veces en El Bronx

El detective dominicano José Mercedes sale del Centro Médico Jacobi tras un atraco donde fue apuñalado siete veces ( TOMADA DEL X DE JESSICA S. TISCH )

El detective dominicano del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) José Mercedes fue dado de alta del hospital el lunes por la noche, días después de haber sido apuñalado siete veces durante un atraco en El Bronx.

Mercedes, quien lleva 10 años de servicio en el NYPD y está asignado a la comisaría 44, salió en silla de ruedas del Centro Médico Jacobi, en Morris Park, entre los aplausos y saludos de decenas de sus compañeros. Gaitas sonaron mientras el detective abandonaba el centro médico.

Con una sonrisa, el detective dominicano se levantó de la silla de ruedas al salir del hospital y levantó el pulgar en señal de aprobación ante la multitud de policías que se había congregado para acompañarlo.

Los individuos fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el sur por la avenida Rochambeau, según el mensaje publicado junto a la imagen. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para recibir atención en español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers o de la cuenta @NYPDTips en X.

De acuerdo con The New York Post, Mercedes se encontraba fuera de servicio el viernes por la tarde cuando fue atacado en Norwood. Según las autoridades, estaba vaciando el maletero de su vehículo cuando dos hombres que se desplazaban en una bicicleta eléctrica intentaron arrebatarle una cadena de oro.

El detective se resistió y trató de defenderse de los asaltantes. Según la Policía, los agresores lo apuñalaron varias veces antes de arrancarle la cadena del cuello.

Imágenes captadas en el lugar mostraron a Mercedes sangrando profusamente antes de ser trasladado de emergencia al Centro Médico Jacobi.

Buscan a dos sospechosos

Por el caso, la Policía de Nueva York busca a dos individuos hasta el momento no identificados. Según las fuentes, al menos uno de los sospechosos estaba involucrado en un robo previo de una motocicleta. No quedó claro si lograron sustraer alguna pertenencia del detective.

Una persona de interés fue detenida por la policía el viernes por la noche, aunque no se cree que haya apuñalado a Mercedes, añadieron las fuentes consultadas por The Post.

Las autoridades esperan que la ciudadanía pueda ayudar a identificar a los sospechosos, quienes huyeron a bordo de una motocicleta.

La cuenta de Crime Stoppers de la Policía de Nueva York publicó el sábado una fotografía de los sospechosos. En ella se ven dos hombres en la motocicleta: el conductor, vestido con un jersey azul y pantalones oscuros, con lo que parecen ser rastas; y el pasajero, sin camiseta, con un pantalón negro, tenis rojos y el pelo trenzado.

Los individuos fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el sur por la avenida Rochambeau, según el mensaje publicado junto a la imagen.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este ataque que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para recibir atención en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers o de la cuenta @NYPDTips en X.