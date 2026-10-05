El conflicto familiar detrás del asesinato de un ejecutivo del New York Times

Jonathan McKinsey, un hombre trans que fue asesinado presuntamente por sus suegros. ( TOMADA DE LA CUENTA DE FACEBOOK DE JON MCKINSEY )

El asesinato de Jonathan McKinsey, un director de ingeniería de 40 años de la división de juegos del New York Times, presuntamente a manos de los padres de su exesposa, ha destapado una amarga disputa por la custodia de los tres niños que tuvo la pareja, así como presuntos ataques personales contra la víctima relacionados con su transición de género.

McKinsey, anteriormente conocido como Dawn Finney, inició su transición en 2010 y se casó con Candice Jang en el condado de Harris, Texas, el 23 de julio de 2011. Sin embargo, ambos terminaron solicitando protección judicial frente al otro, según documentos de 2025 a los que tuvo acceso SFGATE.

Ambos se conocieron en 2008, cuando McKinsey inició sus prácticas de ingeniería de software en el Jet Propulsion Laboratory, donde Jang ocupaba un puesto como analista de TI.

McKinsey solicitó el divorcio el pasado mes de diciembre y tenía programada una audiencia para el viernes 2 de octubre, de acuerdo al rotativo californiano.

Ambos habían solicitado órdenes de restricción y presentado acusaciones mutuas de maltrato ante los tribunales, según informó el periódico San Francisco Chronicle.

En su solicitud de orden de alejamiento de octubre de 2025, Jang se describió como una madre ama de casa que no trabajaba desde 2010.

Por su parte, McKinsey acusó a Jang de abusar físicamente de él, aislarlo de amigos y familiares y acusarlo repetidamente de infidelidad, según recoge SFGATE.

En ese sentido, un mensaje de su padre William Finney II en una fotografía que publicó en septiembre pone en evidencia el tiempo que llevaba sin contactar a su familia.

"Mamá y papá te quieren mucho y te echan de menos", escribió. "Espero que todo vaya bien contigo, Candice y los niños". El mensaje fue publicado el 8 de septiembre, 18 días antes de la muerte de McKinsey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/jm3-02af1e6d.jpeg Jonathan McKinsey. (TOMADA DEL FACEBOOKJON MCKINSEY.)

En su batalla legal contra su pareja, McKinsey también alegó que, tras una discusión relacionada con una compañera de trabajo, tuvo que eliminar sus cuentas en redes sociales y cambiar de trabajo supuestamente por los celos de Jang.

Según consta en los documentos judiciales, McKinsey sospechaba que su pareja enviaba mensajes en su nombre, por lo que estableció una palabra de seguridad para que las personas cercanas a él pudieran autenticar sus comunicaciones.

Acusaciones de violencia y abuso psicológico

En los documentos del tribunal de familia a los que accedió SFGATE, McKinsey también alegó que Jang lo golpeó con una sartén hasta que aceptó comerse una cucaracha y que él reanimó a un gato después de que ella lo sumergiera en un cubo.

En un documento judicial adicional, Jang rechazó las acusaciones de su esposo y aseguró sentirse asustada por un libro que McKinsey le obsequió a su hija por su cumpleaños. Titulado "The Memory String", contaba la historia de una niña que llora la muerte de su madre.

"Jonathan ya me ha amenazado con matarme a mí y a mis padres", escribió Jang. "[...] No puedo saber qué pretendía Jonathan al elegir ese libro en particular", continuó la mujer, quien calificó la elección de "profundamente perturbadora y aterradora", según los documentos.

Por su parte, McKinsey describió conflictos relacionados con su transición. Alegó que Jang intentó retirarle un dispositivo de drenaje tras someterse a una mastectomía doble y que su suegro lo golpeó en el pecho durante su recuperación.

También indicó que su pareja lo animó a suicidarse en 2010, diciéndole que nadie querría a alguien "tan jodido y transgénero" como él. En cambio, Jang escribió que McKinsey fue hospitalizado tras dos intentos de suicidio después de que ella intentara terminar la relación.

Por el momento, Jang no ha sido acusada de ningún delito, pero sus padres, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, enfrentan cargos de asesinato por la muerte a tiros de McKinsey, ocurrida el 26 de septiembre en el estacionamiento de un parque del Área de la Bahía de San Francisco.

La muerte de un hijo y presuntos ataques de odio

McKinsey también relató haber llevado un embarazo concebido con un embrión de Jang, durante el cual su pareja presuntamente le lanzó una taza al estómago y lo presionó para que levantara cajas pesadas. Dijo que su hijo nació prematuramente y murió aproximadamente una hora después.

Por su parte, Jang acusó a McKinsey de haberla herido y de abusar de sus hijos. La mujer mantuvo un "registro de abusos" para terapia, en el que describió presuntos incidentes ocurridos durante varios años.

McKinsey se declaró no culpable de dos cargos menores relacionados con la presunta puesta en peligro de un menor y lesiones corporales a un menor. Las acusaciones correspondían a una presunta bofetada a su hijo de seis años y a otro incidente en el que la policía encontró a un niño solo en casa mientras McKinsey hacía la compra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/jm2-50b89046.jpeg Jonathan McKinsey. (TOMADA DEL FACEBOOK JON MCKINSEY.)

La solicitud de orden de alejamiento que presentó McKinsey también hacía alusión a una supuesta hostilidad de sus suegros. El hombre acusó a su suegra de dirigir insultos contra las personas LGBTQ+ hacia él y uno de sus hijos, después de que el niño expresara su intención de usar los vestidos de su hermana.

En una declaración judicial de agosto, McKinsey pidió más tiempo con sus hijos y citó informes de visitas supervisadas que describían cómo los niños jugaban y leían con él y buscaban su afecto.

"Echo mucho de menos a nuestros hijos y suplico a este tribunal que me permita más tiempo con ellos", escribió McKinsey, según recoge SFGATE.

El proceso por los cargos menores contra McKinsey aún no se había resuelto cuando fue asesinado. Los registros judiciales muestran que pagó una fianza de 50,000 dólares y que se le ordenó asistir a clases de crianza.

También estaba pendiente una solicitud para acceder a un programa alternativo al proceso penal por motivos de salud mental.

El asesinato

Jonathan McKinsey fue hallado sin vida la tarde del sábado 26 de septiembre en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, al norte de California.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado muerto en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de adultos mayores.

Las autoridades localizaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, a quienes señalaron como los presuntos responsables del homicidio.

Los documentos penales no explican por qué ambos habrían disparado contra McKinsey ni si hablaron de sus intenciones con su hija.

Chen y Zhang han sido acusados de asesinato, con una circunstancia especial vinculada a una presunta emboscada. También se les atribuye haber disparado personal e intencionalmente un arma de fuego. Si son condenados por asesinato en primer grado y se demuestra la circunstancia especial, podrían enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Ninguno de los dos se declaró culpable el jueves. El nuevo abogado de Chen, Curtis Briggs, dijo que su clienta planea declararse no culpable e indicó que la defensa se centrará en los presuntos abusos atribuidos a McKinsey. También dijo a KTVU-TV que estaba trabajando para conseguir su liberación de la cárcel.