Trump vuelve a prometer US$5,000 a adultos de EE. UU. si republicanos ganan las elecciones de medio término

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer un pago de 5,000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término y mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump reiteró la propuesta este sábado en un video publicado en sus redes sociales, después de haber anunciado por primera vez el llamado "dividendo Trump" durante un evento republicano en septiembre.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les voy a dar 5,000 dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América", afirmó el mandatario.

La promesa está condicionada a los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Trump estimó que el programa tendría un costo de aproximadamente 1 billón de dólares y sostuvo que podría financiarse con los ingresos generados por los aranceles y con las inversiones que, según afirmó, han llegado a Estados Unidos durante su administración.

En su mensaje más reciente, el presidente aseguró que en los últimos 15 meses se han anunciado 21 billones de dólares en inversiones en el país y argumentó que ese volumen permitiría financiar el pago.

Sin embargo, estimaciones citadas por medios estadounidenses sitúan el costo potencial del programa en alrededor de 1.2 billones de dólares, tomando como referencia a unos 240 millones de adultos en Estados Unidos. Esa cantidad representaría una parte significativa del déficit federal anual.

Propuesta que necesitaría al Congreso

El presidente no podría ordenar por sí solo un desembolso de esta magnitud. La entrega de los pagos requeriría una autorización del Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad constitucional sobre el gasto federal.

La propuesta tampoco contempla, hasta el momento, detalles sobre quiénes serían elegibles, cómo se realizarían los pagos o cuándo comenzarían a entregarse. Trump tampoco ha presentado un proyecto de ley específico para establecer el programa.

Expertos citados por medios estadounidenses han cuestionado además si los ingresos provenientes de los aranceles serían suficientes para cubrir el costo de una transferencia de esta magnitud. FactCheck.org señaló que, con los niveles de recaudación arancelaria proyectados, se necesitarían varios años para generar una cantidad equivalente al costo estimado del programa.

Trump ya había hecho la promesa

Trump anunció inicialmente el "Trump Dividend" el 9 de septiembre durante la primera convención republicana dedicada a las elecciones de medio término. En esa ocasión también condicionó el pago de 5,000 dólares a que los republicanos conservaran el control de ambas cámaras del Congreso.

La nueva declaración representa una reiteración de esa propuesta a pocas semanas de los comicios, mientras Trump intensifica su participación en la campaña para mantener las mayorías republicanas en el Congreso.

El mandatario comparó la propuesta con el "Warrior Dividend" de 1,776 dólares entregado a integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese pago, sin embargo, tuvo un alcance mucho más limitado y se financió con recursos previamente aprobados por el Congreso.

Trump pide votar por los republicanos

En el mismo mensaje, Trump instó a sus seguidores a participar en las elecciones y pidió votar por los candidatos republicanos mediante cualquiera de las modalidades disponibles, incluido el voto anticipado y por correo.

"Les pido que finjan que estoy en la boleta", afirmó el presidente, al presentar las elecciones legislativas como decisivas para la continuidad de su agenda.

Trump también advirtió que una victoria demócrata, según su argumento, supondría un cambio de rumbo para la economía y las políticas de su administración.

El presidente pidió a sus seguidores acudir a las urnas y respaldar a los candidatos republicanos en unos comicios que determinarán el control del Congreso durante la segunda mitad de su mandato.