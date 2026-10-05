Es dominicano detective que fue apuñalado siete veces durante un intento de robo en El Bronx

El dominicano José Mercedes fue identificado como el detective de la Policía de Nueva York que fue apuñalado en El Bronx. ( TOMADA DE RR SS )

El dominicano José Mercedes fue identificado como el detective de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) que fue apuñalado siete veces la tarde del viernes en El Bronx, mientras estaba fuera de servicio, por dos hombres que intentaban robarle, según recogen los medios locales.

De acuerdo con la policía, Mercedes, de 33 años, estaba sacando algo del maletero de su Mustang negro, estacionado frente a una vivienda unifamiliar en East 208th Street, cerca de Steuben Avenue, en Norwood, cuando fue emboscado por los dos individuos alrededor de la 1:45 de la tarde.

Los hombres atacaron al detective cuando este trató de defenderse ante el intento de arrebatarle una cadena de oro.

Según los investigadores, los agresores lo apuñalaron y le propinaron múltiples cortes en una pierna y el cuello antes de huir hacia el sur.

A pesar de las heridas, el detective persiguió a sus atacantes durante aproximadamente dos cuadras hasta Rochambeau Avenue, cerca de East 206th Street, donde se desplomó.

El detective fue trasladado de urgencia al hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde su estado fue reportado como estable. De acuerdo con sus familiares, Mercedes se mantuvo consciente y pudo hablar durante su estancia en el hospital.

"Ahora está estable, gracias a Dios", dijo al New York Post su tío, Ricardo Mercedes.

Mercedes está asignado a la comisaría 44 y es miembro del NYPD desde 2016 y fue ascendido a detective en 2022, según su perfil en el portal de la policía. Entre 2019 y 2020 recibió cuatro reconocimientos por su excelente servicio policial.

Algunas fuentes aseguran que el joven es oriundo de Nizao, Baní.

De acuerdo con su tío, Mercedes fue el primer policía de la familia y otros parientes han seguido sus pasos desde entonces.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, visitaron al detective herido en el hospital el viernes por la tarde.

"Afortunadamente, su estado es estable y espero que se recupere pronto y por completo", escribió Mamdani.

Buscan a dos sospechosos

Por el caso, la Policía de Nueva York busca a dos individuos hasta el momento no identificados. Según las fuentes, al menos uno de los sospechosos estaba involucrado en un robo previo de una motocicleta. No quedó claro si lograron sustraer alguna pertenencia del detective.

Una persona de interés fue detenida por la policía el viernes por la noche, aunque no se cree que haya apuñalado a Mercedes, añadieron las fuentes consultadas por The Post.

Las autoridades esperan que la ciudadanía pueda ayudar a identificar a los sospechosos, quienes huyeron a bordo de una motocicleta.

La cuenta de Crime Stoppers de la Policía de Nueva York publicó el sábado una fotografía de los sospechosos. En ella se ven dos hombres en la motocicleta: el conductor, vestido con un jersey azul y pantalones oscuros, con lo que parecen ser rastas; y el pasajero, sin camiseta, con un pantalón negro, tenis rojos y el pelo trenzado.

Los individuos fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el sur por la avenida Rochambeau, según el mensaje publicado junto a la imagen.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para recibir atención en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers o de la cuenta @NYPDTips en X.