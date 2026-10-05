Sentencian a 15 y 12 años de prisión a dos dominicanos por ataque a agente fronterizo en Nueva York

Composición de fotos de los dominicanos Miguel Francisco Mora Núñez, de 22 años, y Christhian Aybar-Berroa, de 23, condenados por el ataque al agente fronterizo en Nueva York. ( TOMADAS DEL CBP )

Dos dominicanos fueron sentenciados a 15 años y 12 años y siete meses de prisión, respectivamente, por su participación en un violento robo en Manhattan en el que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que se encontraba fuera de servicio, resultó gravemente herido de bala.

Miguel Francisco Mora Núñez, de 22 años, fue condenado el lunes a 15 años de prisión por la jueza federal Loretta Preska, en una sala del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, según informó The New York Post.

Mora Núñez se declaró culpable a principios de este año de un cargo federal por posesión de armas. Durante la audiencia, Preska afirmó que era necesaria una sentencia severa para disuadir a otras personas de infringir la ley.

"Existe una necesidad imperiosa de enviar un mensaje a las personas que vienen a Estados Unidos a cometer delitos", dijo, antes de imponer la pena máxima permitida a Mora Núñez.

El ciudadano dominicano aún enfrenta una pena de entre 25 años y cadena perpetua en un caso separado por intento de asesinato, presentado por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, de acuerdo con The Post.

El segundo dominicano sentenciado es Christhian Aybar-Berroa, de 23 años, quien recibió una condena de 12 años y siete meses de prisión federal por su participación como cómplice en el escape de Mora Núñez en una motocicleta tras el robo ocurrido en julio.

Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ambos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y serán deportados después de cumplir sus condenas por posesión ilegal de municiones, tras declararse culpables.

De acuerdo con los fiscales, Mora Núñez cruzó la frontera por Arizona en abril de 2025. Fuentes policiales citadas por The Post señalaron que durante su permanencia en Estados Unidos había acumulado antecedentes que incluían detenciones por presuntamente agredir a una mujer embarazada y amenazar con matar a otro inmigrante con un machete.

El ataque al agente

Según las autoridades, Mora Núñez disparó en el rostro al agente fronterizo Joshua Sinclair durante un intento de robo ocurrido poco después de la medianoche en el parque Fort Washington, en Manhattan.

El agente se encontraba sentado con una mujer en una roca a orillas del río Hudson cuando, según los fiscales, Mora Núñez intentó robarle. Minutos antes, habría robado el teléfono celular de otra mujer.

Los fiscales indicaron que, después de que Mora Núñez disparara contra Sinclair, el agente respondió al fuego e hirió dos veces al atacante, quien posteriormente huyó en la motocicleta de Aybar-Berroa, informó The New York Post.

Durante la audiencia de este lunes, Mora Núñez contuvo las lágrimas mientras se disculpaba por el ataque. Sinclair, quien resultó gravemente herido, se encontraba en la galería de la sala.

"Me he visto separado de mi hijita, a quien quiero muchísimo. Realmente deseo estar con ella y ser un mejor ejemplo", dijo, hablando en español en comentarios escritos traducidos por un intérprete.

"Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y evitar todo lo que ha sucedido", añadió.

Preska señaló que, aunque admiraba la esperanza del joven padre de cambiar, no estaba segura de que hubiera aprendido a respetar la ley. La jueza también se refirió a las afirmaciones de los fiscales de que Mora Núñez se había jactado de sus cargos ante otros reclusos mientras permanecía detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

"Nada inspira confianza alguna en que haya aprendido a respetar la ley, y la sentencia debe reflejarlo", dijo la jueza.

Según los fiscales, Sinclair no ha podido reincorporarse a su trabajo y continúa recuperándose y sometiéndose a cirugías faciales, 14 meses después del ataque, de acuerdo con The New York Post.

Mora Núñez y Aybar-Berroa, quien también enfrenta acusaciones en un tribunal estatal, se han declarado inocentes en ese caso y deberán comparecer nuevamente ante el tribunal en noviembre.