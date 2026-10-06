Condenan a una mujer a 25 años de prisión por el asesinato de la dominicana Runy Leidy Medina

Los rostros de Gisselle Victoria González y Runy Leidy Medina Pacheco. ( ARCHIVO )

La dominicana Gisselle Victoria González fue condenada a 25 años de prisión tras declararse culpable del asesinato en segundo grado de su amiga y compatriota Runy Leidy Medina Pacheco, quien viajó a Orlando a finales de 2022 para celebrar las fiestas navideñas. La víctima fue reportada desaparecida el 27 de diciembre de ese año, sin que hasta el momento su cuerpo haya sido encontrado.

La condena de González llega a casi cuatro años de la última vez que se supo de la víctima.

"Quiero pedirle perdón a la familia de Runy desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo. Yo también lo siento mucho, por un momento de enojo. Perdónenme, por favor", dijo González ante el juez A. James Craner el miércoles pasado.

"Yo sé que no se la voy a devolver, pero perdónenme. En ese momento no era yo, no era yo. Yo todos los días quiero que esto sea un sueño y que yo voy a despertar de esa pesadilla y que todo va a volver a la normalidad. Lo siento", agregó.

La mujer, de 44 años, fue detenida en Hartford, Connecticut, el 7 de noviembre de 2024, después de que los investigadores identificaran inconsistencias en su relato.

De acuerdo con medios estadounidenses, González se había mudado a Connecticut en medio de la investigación por la desaparición de su amiga.

Medina Pacheco había viajado a Orlando con una visa de paseo para pasar las festividades navideñas de 2022. Las autoridades locales identificaron a González como la amiga que acogió a la dominicana durante su viaje.

Ambas vivían juntas en un complejo de apartamentos en Curry Ford Road, dijeron las autoridades.

Fue la propia González quien notificó el 27 de diciembre de 2022 la desaparición de Medina Pacheco, tras asegurar que desconocía su paradero desde hacía dos días.

Según la información recabada, desde el inicio hubo sospechas sobre la posible participación de González en la desaparición de Medina Pacheco, pero los detectives la descartaron en un primer momento por su disposición a cooperar con las autoridades.

Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, los detectives dijeron que descubrieron numerosas inconsistencias en la versión de los hechos ofrecida por González.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/situacion-de-mujer-arrestada-por-dominicana-desaparecida-en-orlando.jpeg Fotografía de archivo de Gisselle Victoria González, acusada en el caso de Runy Leidy Medina Pacheco, la dominicana desaparecida en Orlando en diciembre de 2022. (TOMADA DE SUS REDES SOCIALES.)

Además, tras ejecutar una orden de allanamiento en su domicilio, la policía informó que encontró evidencias de que había ocurrido un incidente violento. No obstante, en ese momento no se identificaron sospechosos.

En una nota sobre el arresto de González, la Policía de Orlando indicó que los investigadores reunieron suficientes elementos para establecer causa probable y acusarla del asesinato de Medina Pacheco, tras viajar a Hartford y realizarle una entrevista adicional.

Según relataron sus familiares a Diario Libre tras la desaparición, ambas mujeres habían discutido por un dinero desaparecido y, desde entonces, no volvieron a saber de Medina Pacheco.

Reconstrucción de los hechos

González finalmente reconoció ante los detectives que la sangre encontrada en el apartamento que compartían pertenecía a "ella o a Runy", según la declaración jurada. También admitió haber robado aproximadamente 2,500 dólares a Medina Pacheco.

De acuerdo con ese documento, la policía determinó que Medina Pacheco confrontó a González por el dinero desaparecido el día de Navidad, "lo que derivó en un altercado físico entre ambas".

Los investigadores creen que González mató a Medina Pacheco durante la pelea y luego "tomó medidas, incluyendo limpiar la sangre de Runy, en un intento por obstaculizar cualquier investigación sobre su desaparición".

"A la persona que le quitó la vida a mi hija yo no la odio, no siento nada de rencor por ella, porque es Dios que sana las heridas, Dios es que da las fuerzas", dijo Elba Altagracia Pacheco de Medina, madre de Runy, quien se desmayó antes de tomar la palabra durante la audiencia.

"Lo demás vamos a dejárselo a Dios. No quiero tener esa herida ahí pensando en esa señora todo el tiempo que le quitó la vida a mi niña, que era su mejor amiga, que es lo que no entiendo", agregó la mujer.

"Es grande cuando a ti te dejan las manos vacías", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/crop-w721-h481-runnyleidymedina-61f32479.png La dominicana Runy Leidy Medina Pacheco. (COMPARTIDA POR SUS FAMILIARES TRAS DARSE A CONOCER SU DESAPARICIÓN.)

El cuerpo sigue sin aparecer

La sentencia contra González, dictada el miércoles pasado, marca un desenlace judicial en un caso que conmocionó tanto a la República Dominicana como a la comunidad criolla en Orlando. Sin embargo, las autoridades aún no han podido localizar el cuerpo de Runy Leidy Medina Pacheco.

En un mensaje compartido con esta redacción, un familiar de la víctima afirmó que González "destruyó su cuerpo con una sierra eléctrica y llevó las partes a diferentes lotes de basura".

Tras la comparecencia ante el tribunal, uno de los primos de Medina Pacheco declaró a News 6 que su familia sigue reclamando respuestas sobre el paradero de los restos de su prima.

La sentencia de 25 años impuesta por el juez incluyó un crédito de 665 días por el tiempo que González ya había permanecido detenida.