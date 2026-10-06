Dar a luz en Nueva York y Nueva Jersey cuesta entre 23,000 y 27,000 dólares

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre los lugares más costosos de Estados Unidos para dar a luz, con un costo medio de 23,000 dólares por un parto vaginal y de 27,000 dólares por una cesárea cuando se trata de proveedores dentro de la red del seguro médico.

Los datos, recopilados por la organización sin fines de lucro FAIR Health y divulgados por el New York Post, reflejan el incremento que ha experimentado el costo de la atención relacionada con el embarazo y el parto en Estados Unidos.

A nivel nacional, el costo medio de un parto vaginal dentro de la red se sitúa en unos 15,700 dólares, mientras que una cesárea ronda los 20,000 dólares.

Costos más altos en Alaska

Alaska es el estado donde el parto resulta más costoso, con una mediana de 31,000 dólares para un parto vaginal y de 42,000 dólares para una cesárea.

California también figura entre los estados con costos elevados. Allí, los hospitales facturan a las aseguradoras una mediana de 21,000 dólares por un parto vaginal y 25,000 dólares por una cesárea.

Aumento de costos en atención materna

El informe de FAIR Health señala que los costos nacionales aumentaron aproximadamente un 3.6 % durante el último año. Sin embargo, el incremento es mucho mayor si se compara con 2022: el precio de un parto vaginal ha aumentado un 21 %, mientras que el de una cesárea se ha elevado un 28 %.

Las cifras incluyen diferentes servicios asociados con el embarazo y el nacimiento, entre ellos consultas médicas, anestesia, análisis de laboratorio, ecografías y otros gastos profesionales y hospitalarios.

No obstante, estas cantidades corresponden esencialmente a los precios que los proveedores facturan a las aseguradoras y no necesariamente al monto que las familias terminan pagando de su bolsillo.

Cuando el parto se realiza con un proveedor que está fuera de la red del seguro, los costos pueden ser considerablemente mayores. A nivel nacional, la mediana para una cesárea fuera de la red alcanza los 43,000 dólares. En Nevada, esa cifra llega a 79,000 dólares.

Gasto real de las familias

Aunque las facturas hospitalarias pueden alcanzar decenas de miles de dólares, el gasto que finalmente asumen las familias suele ser menor cuando cuentan con seguro médico.

Según KFF, una organización dedicada a la investigación sobre políticas de salud, las mujeres con planes de seguro proporcionados por sus empleadores pagan, en promedio, unos 2,700 dólares de su bolsillo por la atención relacionada con el embarazo, el parto y el período posterior al nacimiento.

Los estados del sur y el medio oeste aparecen entre las alternativas menos costosas para quienes buscan reducir el gasto asociado con un nacimiento.

Dakota del Norte y Dakota del Sur registran los costos más bajos para partos vaginales fuera de la red, con menos de 21,000 dólares en cada estado. Mientras que Alabama y Mississippi presentan los costos más bajos para partos dentro de la red, con poco más de 10,000 dólares.

El aumento de los costos de la atención materna ocurre en momentos en que Estados Unidos enfrenta también una disminución de los nacimientos y mantiene una tasa de fecundidad por debajo del nivel necesario para el reemplazo generacional.