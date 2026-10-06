Ofensiva migratoria de Trump golpea a los negocios latinos en EE. UU.

La crisis migratoria es interpretada como parte de una dinámica de presión regional. ( EFE )

Laurinda Pestana cuenta que ella y su negocio de comida venezolana sobrevivieron a la pandemia de la Covid-19 de 2020, pero no a la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que la llevó a cerrar este año su negocio en Georgia, como ha ocurrido con otros comerciantes latinos en el país.

Otros empresarios hispanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como reducir su plantilla, mientras esperan que "escampe el temporal", en un contexto en el que otros negocios afrontan además una caída de las ventas y una creciente incertidumbre económica.

El pasado septiembre, Pestana cerró Venezuelan Store, un popular negocio de empanadas, cachapas y otros platos típicos venezolanos que mantuvo durante siete años en Alpharetta, al norte del área metropolitana de Atlanta.

La venezolana y su pareja sobrevivieron el "vendaval" de la pandemia, pero no pudieron con los embates de la crisis migratoria.

"Esto pasa debido a la situación migratoria que estamos viviendo todos los latinos y a la situación económica, que para nadie es un secreto lo que está pasando", lamentó Pestana en un emotivo video publicado en sus redes sociales en el que anunció la decisión de cerrar el negocio.

La inmigrante se refiere a los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado zozobra en la comunidad latina, y también al alto costo de la vida, que obliga a muchos a optar por salir menos y recortar gastos.

"Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia", manifestó a EFE Pestana, madre de tres niños, quien ahora se encuentra desempleada, en busca de una nueva oportunidad para continuar en Estados Unidos.

"Esto es la tapa"

Una situación económica complicada también la está sufriendo el dueño de un pequeño taller mecánico en Gainesville -una localidad en el noreste de Georgia, con una de las mayores poblaciones hispanas del estado-, que tuvo que reducir el número de empleados.

"Han bajado demasiado las ventas, sobre todo entre los hispanos, la gente tiene mucho miedo de salir, incluso para ir a trabajar. Es demasiado triste lo que está ocurriendo", dijo a EFE Misael, un mexicano oriundo de Pachuca, que para ganarse la vida, además, vende artesanías de su país junto con su esposa, una ciudadana estadounidense.

Los domingos, las plazas comerciales hispanas ya no son los mismo: los paseos familiares son menos frecuentes y más breves, y los pequeños empresarios lo están resintiendo.

"Está muy lento el negocio por las personas que están nerviosas por lo de ICE y no están saliendo, y las ventas no están cuadrando. En este momento estamos sobreviviendo, pero ojalá vengan mejores tiempos", dijo Nancy, una mexicana que vende frutas y verduras en un popular mercado ubicado a una hora de Atlanta.

"Esto es la tapa. Está muy afectado el mercado", expresó por su parte una mujer de origen colombiano de una empresa de Atlanta, una expresión popular de su país que significa que se ha llegado al límite de una situación.

"Y con las elecciones la situación se puede poner peor", agregó la colombiana que prefirió no identificarse.

"Disrupciones históricas"

Aunque se desconocen cifras actuales sobre el impacto nacional, en Los Ángeles (California), una de las ciudades con mayor población hispana del país, por ejemplo, un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) reveló que un 59 % de los empresarios latinos dijo que sus ventas habían caído más del 50 % después de las redadas de 2025.

El sondeo de UCLA encontró que el 68 % cerró temporalmente o redujo sus horarios y un 51 % dijo que empleados dejaron de presentarse a trabajar por miedo.

La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, en inglés) ha advertido la problemática e instado a los líderes políticos a unirse en "apoyo a soluciones migratorias bipartidistas".

"Las empresas estadounidenses se enfrentan a disrupciones históricas causadas por la crisis de seguridad pública derivada de las operaciones federales de control migratorio en comunidades de todo el país", aseguró la USHCC.

La cámara, que representa a más de cinco millones de empresas de propietarios hispanos, subrayó que alteraciones de la actividad comercial, especialmente para las pequeñas empresas de propiedad local y familiar, amenazan la prosperidad compartida a escala nacional.