Identifican a dos indocumentados dominicanos como los responsables de apuñalar a detective en NY

Dangelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejia Bautista, buscados por apuñalar al detective del NYPD José Mercedes. ( COMPARTIDA POR EL DHS )

Los dos individuos que presuntamente apuñalaron el pasado viernes a un detective de tercer grado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) fueron identificados como dos inmigrantes ilegales procedentes de la República Dominicana con un largo prontuario delictivo, según un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los sospechosos, que continúan prófugos, fueron identificados como Dangelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista por la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nueva York.

Ambos son buscados por el asalto en la que resultó herido el detective- también dominicano- José Mercedes, ocurrido el 2 de octubre alrededor de la 1:45 de la tarde, cuando el policía sacaba algo del maletero de su Mustang negro, estacionado frente a una vivienda unifamiliar en East 208th Street, cerca de Steuben Avenue, en Norwood.

Según los informes, los dos sospechosos se acercaron al detective, de 33 años, y lo apuñalaron siete veces cuando este se defendió. El detective fue trasladado a un hospital local. Los delincuentes le arrebaton una cadena de oro.

Los sospechosos huyeron del lugar en una bicicleta eléctrica.

"Estos inmigrantes ilegales de la República Dominicana son sospechosos del apuñalamiento y el intento de robo de un detective del NYPD fuera de servicio", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

Mercedes fue dado de alta del hospital el lunes por la noche.

Antecedentes criminales

De acuerdo con el DHS, los antecedentes de Caraballo incluyen arrestos previos por imprudencia temeraria, conducción temeraria, huida ilegal de un agente de policía en un vehículo, posesión de herramientas para robo, posesión ilegal de una sustancia controlada, posesión ilegal de un arma de fuego cargada y amenazas con arma en segundo grado.

Caraballo ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en febrero de 2023 y fue arrestado por la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza por la administración Biden. Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación para Bautista el 8 de mayo de 2025.

Su último arresto, según el comunicado, fue en diciembre de 2024 por posesión de herramientas para robo, tras el cual fue puesto en libertad por las autoridades locales antes de que el ICE pudiera emitir una orden de detención, denunció el DHS.

Por su parte, Bautista ha sido arrestado por posesión de bienes robados, posesión de herramientas para robo, hurto mayor y posesión ilegal de armas.

Tras su arresto en octubre de 2025 por posesión ilegal de armas, el ICE emitió una orden de detención que fue rechazada por el Departamento de Policía de Nueva York, según el DHS.

Al igual que Caraballo, Bautista fue puesto en libertad por las autoridades locales tras todos sus arrestos anteriores, antes de que el ICE pudiera emitir órdenes de detención.

"Estos sospechosos siguen prófugos. El DHS insta a las autoridades de Nueva York a cooperar con nosotros para que podamos sacar a estos peligrosos criminales de nuestras calles. Nuestros pensamientos y oraciones están con el detective para su pronta recuperación", agregó Mullin.

Los individuos fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el sur por la avenida Rochambeau, según el mensaje publicado junto a la imagen.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para recibir atención en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers o de la cuenta @NYPDTips en X.