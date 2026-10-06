Nidal Hasan será ejecutado por fusilamiento en diciembre por la masacre del 2009 en Texas

Exmayor del Ejército de Estados Unidos, Nidal Malik Hasan. ( EFE )

Nidal Malik Hasan, el mayor del Ejército de Estados Unidos condenado por matar a 13 personas y herir a más de 30 durante el tiroteo de Fort Hood, Texas, en 2009, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el próximo 3 de diciembre.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, anunció el martes que la ejecución de Hasan se llevará a cabo en Fort Hood, informó AP.

La decisión se produce después de que el presidente Donald Trump aprobara la ejecución, según informó el lunes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. El Ejército estadounidense no ha aplicado la pena de muerte desde 1961, de acuerdo con AP.

El tiroteo de Fort Hood

Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército, ingresó en 2009 a un edificio médico donde los soldados acudían a revisiones médicas y comenzó a disparar con una pistola equipada con una mira láser.

Antes de abrir fuego, gritó «Allahu Akbar», expresión árabe que significa «¡Dios es grande!». El ataque dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas, según los datos recogidos por AP.

Durante el juicio, Hasan afirmó que su intención era impedir que los soldados fueran enviados a Afganistán para matar a otros musulmanes.

El acusado prácticamente no presentó una defensa durante el proceso. Dijo al jurado que las pruebas demostrarían que él había sido el autor de los disparos y se describió como un soldado que se había pasado al bando contrario.

Hasan aún puede apelar

La aprobación de Trump inició una serie de procedimientos para ejecutar la sentencia, aunque Hasan todavía podría intentar detener el proceso mediante una apelación de hábeas corpus ante el sistema judicial federal civil.

Según un artículo publicado en mayo en la revista Army Lawyer, ese proceso podría prolongar la ejecución durante años.

La ejecución de Hasan está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood