Exagente se declara culpable de defraudar al Gobierno de EE. UU. por casi 194 millones de dólares

Dinero en efectivo y lingotes de oro recuperados durante el registro de la residencia del exagente David J. Rush. ( DEPARTAMENTO DE JUSTICIA )

Un exfuncionario federal de Virginia, identificado como David J. Rush, de 49 años, se declaró culpable de utilizar su cargo para obtener de manera fraudulenta casi 194 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos, dinero que destinó, entre otras cosas, a comprar 298 lingotes de oro, propiedades de lujo, relojes y vehículos.

Rush, residente de Ashburn, Virginia, ocupaba un alto cargo ejecutivo en una agencia federal y contaba con una autorización de seguridad de alto secreto/información compartimentada sensible (TS/SCI), de acuerdo con documentos judiciales.

Según un documento de prensa del Departamento de Justicia, Rush creó autoridades gubernamentales ficticias, incluido un programa de acceso especial inexistente, para obtener fondos del Gobierno estadounidense y destinarlos a su beneficio personal.

Una vez recibidos los recursos, realizó transferencias bancarias por aproximadamente 145 millones de dólares y utilizó parte del dinero para adquirir bienes de lujo. En total, el esquema le permitió obtener fraudulentamente unos 193,590,400 dólares de fondos gubernamentales.

"Los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos", declaró el fiscal general Todd Blanche. "La administración Trump está comprometida a erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno federal, incluso procesando a quienes defraudan imprudentemente a los contribuyentes estadounidenses".

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Lingotes de oro y bienes de lujo

El 19 de mayo de 2026, agentes del FBI registraron la residencia de Rush y encontraron 298 lingotes de oro, aproximadamente 2,106,550 dólares en efectivo, 104,795 euros y numerosos relojes de lujo.

Los lingotes habían sido adquiridos por Rush a un costo aproximado de 46 millones de dólares para el Gobierno, según los documentos del caso.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rush aceptó entregar los lingotes de oro y el dinero encontrados en su vivienda, además de los bienes adquiridos fraudulentamente, 30 relojes, muchos de ellos Rolex, y dos vehículos BMW Alpina de 2026.

Al menos uno de los vehículos está valorado en aproximadamente 172,000 dólares.

"Según su propia confesión, David Rush defraudó al gobierno por cientos de millones de dólares y luego malversó esos fondos para realizar compras extravagantes", declaró el director del FBI, Kash Patel.

"Rush traicionó su juramento, a sus compañeros de trabajo y al pueblo estadounidense, y ahora enfrentará la justicia por sus actos", agregó Patel.

Investigación comenzó dentro de la CIA

La CIA informó que una investigación interna identificó posibles delitos y que la agencia remitió el caso al FBI.

"Tras una investigación interna que identificó posibles delitos, la CIA remitió inmediatamente este asunto al FBI", declaró el director de la CIA, John Ratcliffe.

"David Rush abusó de su cargo y traicionó la confianza pública, por lo que debe rendir cuentas por sus actos", agregó.

De acuerdo con los documentos judiciales, Rush llegó al cargo, en parte, después de proporcionar información falsa sobre su formación académica y experiencia militar.

El Departamento de Justicia señaló que el acusado se aprovechó de la posición de confianza que ocupaba para crear las estructuras ficticias con las que obtuvo los fondos públicos.

"Nuestra comunidad de inteligencia debe contar con la confianza del pueblo estadounidense para operar con eficacia en una nación comprometida con la transparencia y el estado de derecho", declaró el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

"Rush traicionó repetidamente esa confianza. Estafó a Estados Unidos por aproximadamente 194 millones de dólares en bienes raíces, joyas y otros bienes valiosos, incluyendo 298 lingotes de oro", agregó Eisenberg.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Rush será sentenciado el 28 de enero de 2027. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, además de hasta tres años de libertad condicional supervisada, confiscación de bienes, restitución y una multa.

La sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.

La fiscalía está a cargo de Kevin C. Hakala y Kathryn D. DeMarco, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones del Departamento de Justicia, junto con los fiscales federales adjuntos Raizza K. Ty, Gavin R. Tisdale y Anthony T. Aminoff, del Distrito Este de Virginia.

La investigación del Departamento de Justicia continúa. Además, el director de Inteligencia Nacional solicitó al inspector general de la Comunidad de Inteligencia que inicie una investigación.