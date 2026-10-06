Madre dominicana muere tras caer de un piso 15 en El Bronx; su bebé está en estado crítico

La joven madre dominicana, Nathaly Ramírez. ( TOMADA DE SU FACEBOOK )

Una joven madre dominicana, identificada como Nathaly Ramírez, de 23 años, murió la madrugada de este martes tras caer desde el piso 15 de un edificio de apartamentos en El Bronx, mientras su bebé de ocho meses permanece en estado crítico.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Ramírez y su bebé fueron encontradas fuera del edificio ubicado en Olinville Avenue, en el vecindario de Allerton, luego de que los agentes respondieran a una llamada alrededor de las 3:30 de la madrugada, reportó ABC 7.

Ambas fueron trasladadas al Centro Médico Jacobi, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de Ramírez. La bebé permanece ingresada en estado crítico.

Investigación en curso

Las circunstancias de la caída son investigadas por la Policía. Según ABC 7, los detectives buscan hablar con el exnovio de la joven y pasaron varias horas examinando el balcón del piso 15 en busca de evidencias, además de recopilar imágenes de cámaras de vigilancia y localizar a posibles testigos.

Una testigo declaró a Eyewitness News que escuchó a una mujer gritar: "¡Por favor, no hagas esto!", antes de ver algo caer al suelo.

Según fuentes citadas por el medio, las autoridades también investigan un historial documentado de violencia doméstica.

Los vecinos dijeron que Ramírez se había mudado recientemente al edificio y la describieron como una persona amable y cariñosa, sin señales evidentes de que atravesara algún problema.

Detalles de la caída

De acuerdo con las autoridades, en los momentos previos a la caída Ramírez habría abrazado fuertemente a su bebé, lo que pudo haber amortiguado el impacto.

Hasta el momento no se han anunciado detenciones. La investigación continúa para determinar qué ocurrió antes de la caída