Policía de NY determina que mujer dominicana que murió y su bebé fueron empujadas desde el 15 piso

La joven madre dominicana, Nathaly Ramírez. ( TOMADA DE SU FACEBOOK )

La Policía de Nueva York busca a la expareja de Nathaly Ramírez, una joven madre dominicana de 23 años que murió tras caer desde el balcón de un apartamento en el piso 15 de un edificio en El Bronx, mientras su bebé de ocho meses permanece en estado crítico.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por The New York Post, los investigadores buscan interrogar al exnovio de Ramírez en relación con el caso, ocurrido alrededor de las 3:40 de la madrugada de este martes en el edificio ubicado en el 2550 de la avenida Olinville.

El nombre del hombre no fue suministrado por las autoridades.

Ramírez sostenía a su hija en brazos cuando ambas cayeron desde el balcón, según las autoridades. La Policía de Nueva York informó que los investigadores determinaron que las dos fueron empujadas, aunque el caso continúa bajo investigación.

Las fuentes también dijeron a The Post que los investigadores están considerando otras posibilidades, incluida la de que Ramírez haya saltado o caído mientras forcejeaba con otra persona.

Los agentes encontraron a la madre y a la bebé en el suelo con heridas compatibles con una caída desde gran altura. Ambas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Jacobi, donde Ramírez fue declarada muerta. La niña permanece entre la vida y la muerte, según la Policía.

Una vecina relató a WABC-TV que escuchó a una mujer gritar antes de ver algo caer desde el edificio.

"¡Por favor, no hagas esto, es mi bebé! ¡Mi bebé está asustada, mira su cara!", habría gritado la mujer, según el testimonio recogido por la televisora.

Otro residente, identificado como Mickey, dijo a The Post que escuchó gritos durante la madrugada y que Ramírez era una persona alegre.

"Era una persona feliz" y "siempre sonreía", dijo el hombre, quien agregó que en ocasiones la veía empujando el cochecito de su hija.

Otra vecina, identificada como Katrina, describió a Ramírez como una mujer "muy dulce, muy tranquila y de modales suaves".

"Su hija era muy, muy dulce, muy, muy linda", expresó.

Una joven con aspiraciones profesionales

Ramírez estudió en la Bronx Leadership Academy High School y posteriormente cursó durante cuatro años en Baruch College, según su perfil de LinkedIn.

También realizó una pasantía en una empresa de consultoría de Manhattan, donde sus antiguos compañeros lamentaron su muerte.

"El equipo de Lishawn's Consulting lamenta profundamente la pérdida de una prometedora profesional", señaló la empresa en un comunicado.

"Nathaly Ramírez era una persona excepcional con quien trabajar. Era muy trabajadora, demostraba tenacidad y dedicación para alcanzar sus metas profesionales. Todos la queríamos mucho", agregó.

La empresa también expresó sus condolencias a los familiares de la joven y pidió oraciones para ellos ante la pérdida.

Mientras avanza la investigación, la Policía de Nueva York continúa buscando a la expareja de Ramírez para determinar qué ocurrió en los momentos previos a la caída y establecer las circunstancias que provocaron la muerte de la joven madre.