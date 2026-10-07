Acusan a dominicana en Nueva Jersey de votar ilegalmente y obtener la ciudadanía de forma ilícita

Imagen difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde muestran a Lizabeth Almonte Rosa siendo arrestada. ( DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU. )

Una mujer de origen dominicano fue acusada de votar ilegalmente en elecciones federales de Estados Unidos y de obtener de manera ilícita la ciudadanía estadounidense, conforme a datos suminisrados por el fiscal federal de Nueva Jersey, Robert Frazer. La imputada fue arrestada.

Lizabeth Almonte Rosa, de 24 años y residente en West New York, Nueva Jersey, enfrenta cargos por votar siendo extranjera en una elección federal y por obtener ilegalmente la ciudadanía. La pena contempla prisión y el pago de una multa.

De acuerdo con un documento de prensa de la Fiscalía de Nueva Jersey, Almonte Rosa, quien emigró a Estados Unidos desde República Dominicana, compareció por primera vez este miércoles ante la jueza magistrada federal Stacey D. Adams, en el tribunal federal de Newark.

Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Almonte Rosa no era ciudadana estadounidense cuando se registró para votar. Las respuestas que proporcionó en su formulario de registro electoral certificaban falsamente que era ciudadana de Estados Unidos.

Para registrarse y votar en elecciones federales, una persona debe ser ciudadana estadounidense.

Las autoridades alegan que Almonte Rosa votó en persona en las elecciones primarias de junio de 2022 y en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.

De acuerdo con la denuncia, la mujer ingresó a Estados Unidos desde República Dominicana con una visa IR-2 y, al momento de emitir ambos votos, todavía no era ciudadana estadounidense, por lo que no estaba autorizada a participar en elecciones federales.

Te puede interesar Siete no ciudadanos son acusados de votar ilegalmente en Texas en medio de ofensiva de Trump

Habría ocultado los votos al solicitar la ciudadanía

Después de votar en las elecciones federales, Almonte Rosa solicitó la ciudadanía estadounidense mediante una solicitud de naturalización, conocida como formulario N-400.

En esa solicitud, que exige al solicitante declarar bajo pena de perjurio que la información proporcionada es completa, verdadera y correcta, Almonte Rosa habría afirmado falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en una elección federal.

El cargo por votar siendo extranjera en una elección federal contempla una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta 100,000 dólares.

Mientras que el delito de obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.

El fiscal federal Frazer reconoció la labor de los agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), bajo la dirección de la agente especial a cargo Stefanie Roddy; de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del agente especial a cargo Michael McCarthy; y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), por su participación en la investigación.

El caso fue presentado ante el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral de la Fiscalía de Estados Unidos, una coalición de organismos federales encargados de hacer cumplir la ley que tiene como objetivo preservar y proteger la integridad de las elecciones celebradas en el Distrito de Nueva Jersey.

El Gobierno está representado por el fiscal adjunto Benjamin D. Bleiberg, de la División Penal de la Fiscalía de Estados Unidos.

Los cargos y alegaciones contenidos en la denuncia son meras acusaciones, y Almonte Rosa se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.