Arrestan a dos dominicanos indocumentados buscados por apuñalar a un detective de la Policía de NY

Dangelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejia Bautista, buscados por apuñalar al detective del NYPD José Mercedes. ( COMPARTIDA POR EL DHS )

Los dos dominicanos buscados por el apuñalamiento del detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) José Mercedes fueron arrestados durante la noche del martes en Lynn, Massachusetts, donde se encontraban escondidos en el sótano de una vivienda, según informó la uniformada.

D´Angelo Rafael Jean Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía Bautista, de 24, fueron detenidos por detectives del NYPD asignados a la Fuerza Regional de Fugitivos de los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Regional Fugitive Task Force), con el apoyo de la Fuerza Regional de Fugitivos de Boston.

El NYPD informó que ambos fueron localizados en el sótano de una casa en Lynn, después de varios días de búsqueda tras el ataque contra Mercedes, ocurrido el pasado viernes en El Bronx.

Los dos hombres son señalados por las autoridades como sospechosos del intento de asesinato del detective, quien se encontraba fuera de servicio cuando fue atacado.

Detalles del ataque

El hecho ocurrió el 2 de octubre, alrededor de la 1:45 de la tarde, cerca de East 208th Street y Rochambeau Avenue, en el vecindario Norwood, cuando Mercedes, de 33 años, se encontraba junto a su vehículo.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos se acercaron al detective durante un intento de robo y lo apuñalaron siete veces. También le sustrajeron una cadena de oro antes de escapar en una bicicleta eléctrica.

Mercedes fue trasladado al NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde permaneció hospitalizado hasta que recibió el alta el lunes.

La Policía de Nueva York había identificado a Caraballo y Mejía como sospechosos el martes y los buscaba por cargos que incluyen intento de asesinato, robo y posesión criminal de un arma.

Antes de su captura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había informado que ambos son ciudadanos de República Dominicana y que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Según esa agencia, Caraballo tenía antecedentes de varios arrestos en Nueva York, mientras que Mejía también había sido arrestado previamente por delitos relacionados con posesión de bienes robados, herramientas para robo, hurto mayor y posesión ilegal de armas.

En el caso de Caraballo, el DHS había señalado además que ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en febrero de 2023 y que fue detenido por la Patrulla Fronteriza.

Por su parte, según la misma agencia, Mejía tenía una orden de detención de ICE que había sido rechazada por el NYPD después de un arresto en octubre de 2025 por posesión ilegal de un arma.

Tras anunciar las capturas, el NYPD agradeció el apoyo de los alguaciles federales y de la Fuerza Regional de Fugitivos de Boston en la localización de los sospechosos.

"Si vienen por uno de nosotros, tendrán a toda la fuerza del NYPD detrás de ustedes", expresó el Departamento de Policía de Nueva York en el anuncio de los arrestos.

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