Christa Pike sobrevivió a su ejecución y este miércoles despertó cuando iban a desconectarla

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp. ( EFE )

Una condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución en Estados Unidos estaba a punto de ser desconectada de los aparatos de soporte vital cuando mostró signos de reanimación, informó su abogado este miércoles.

Contra todo pronóstico Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital hace una semana, en un penal de Tennessee.

La mujer quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital. Ahora puede hablar y sabe identificarse.

"El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente", dijo su abogado Randy Spivey a los periodistas.

"Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar", explicó.

Cuando era adolescente Pike secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja.

Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones.

Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte.

"Habla de forma limitada", dijo otra abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial.

"El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud", dijo Ihnen.

Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador.

No tiene "ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución", señaló Joel Zivot.

Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.

Otra ejecución en Texas

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

La ejecución fallida de Pike reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.

Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente. El jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.

El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado del sistema de prisiones para adultos, ha sostenido que siguió el protocolo establecido.

El estado de Texas tiene previsto llevar a cabo una ejecución este miércoles, la primera en Estados Unidos desde el intento de aplicar la pena de muerte a Pike.

Jamaal Howard deberá recibir inyección letal por matar a un empleado de tienda durante un robo en el año 2000.

Sus abogados han tratado de lograr el aplazamiento de su ejecución, citando el caso de Pike.

La primera en sobrevivir

El anestesiólogo Zivot afirmó en un artículo en The New York Times que Pike tiene venas pequeñas, lo que habría dificultado la inserción de una vía intravenosa para administrar pentobarbital, un sedante que suprime la respiración.

Según los abogados de la mujer, sus brazos se pusieron morados durante la ejecución y ella informó de una sensación de ardor.

Estas son indicaciones, dijo Zivot, de que parte del pentobarbital había entrado en el tejido de sus brazos y no en su torrente sanguíneo.

El pentobarbital utilizado en su ejecución también podría haber estado degradado, añadió.

El Death Penalty Information Center, que publica datos y análisis sobre la pena de muerte en Estados Unidos, afirmó que Pike fue la primera reclusa en sobrevivir después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional.

El asesinato acaparó la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado golpeado y mutilado con un pentagrama, símbolo que a menudo se considera satánico, grabado en el pecho.

Pike habría sido la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.

Sin contar su caso, Estados Unidos ha ejecutado a 29 personas este año, todas realizadas mediante inyección letal.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de EE. UU., mientras que otros tres -California, Oregón y Pensilvania- mantienen moratorias.

El Pentágono dijo el lunes que el presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense que mató a 13 personas e hirió a más de dos decenas en Fort Hood, Texas, en 2009.

La ejecución de Hasan por fusilamiento, programada para el 3 de diciembre, sería la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.