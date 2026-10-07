Trump anuncia proyecto de US$6,600 millones con Anduril, empresa respaldada por fondo ligado a su hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), camina por el jardín sur hacia la Casa Blanca con su hijo, Donald Trump Jr. ( EFE )

El presidente Donald Trump anunció un proyecto de US$6,600 millones entre la Marina estadounidense y Anduril Industries para ampliar la fabricación de componentes de submarinos nucleares, pero el tamaño del acuerdo ha colocado nuevamente bajo atención una relación que va más allá de la industria militar: una de las empresas inversionistas de Anduril tiene como socio al hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr.

El proyecto contempla una inversión privada de US$3,700 millones de Anduril para construir Arsenal-2, un nuevo astillero tecnológico en Sparrows Point, Maryland, mientras la Marina estadounidense otorgará a la compañía un contrato de hasta US$2,900 millones vinculado a resultados de producción.

Reuters confirmó que la suma de ambos compromisos eleva el proyecto a US$6,600 millones. La instalación producirá componentes para los submarinos nucleares de ataque clase Virginia, incluida parte de la estructura necesaria para aumentar el ritmo de construcción de esas embarcaciones.

Donald Trump Jr. se incorporó como socio de esa firma de capital de riesgo después de las elecciones presidenciales.

Inversiones familiares en defensa

The Washington Post ha documentado que 1789 Capital ha invertido en Anduril y en numerosas compañías de inteligencia artificial, robótica y tecnología militar que mantienen o buscan contratos con el Departamento de Defensa.

El caso se suma a una creciente intersección entre las inversiones privadas de los hijos de Trump y el aumento del gasto federal en sectores como defensa, inteligencia artificial, drones, manufactura militar y tecnología.

En el caso de Donald Trump Jr., esas operaciones se realizan principalmente mediante 1789 Capital. Eric Trump mantiene inversiones a través de American Ventures, vinculada a Dominari Holdings.

El Washington Post identificó 15 compañías relacionadas con inversiones de los hermanos que habían obtenido US$3,200 millones en negocios federales directos y otros US$3,100 millones en opciones o compromisos futuros.

Anduril es una de las empresas más conocidas dentro de ese grupo. Fundada en 2017 por Palmer Luckey y otros empresarios tecnológicos, la compañía se especializó inicialmente en sistemas autónomos, drones, sensores e inteligencia artificial aplicada a operaciones militares.

Ahora busca trasladar ese modelo tecnológico a una de las áreas más tradicionales y complejas de la industria de defensa: la construcción de submarinos nucleares.

Según el anuncio oficial de Anduril, el astillero Arsenal-2 recibirá US$3,700 millones de capital privado y el contrato de la Marina, de hasta US$2,900 millones, estará condicionado a resultados de producción. La empresa sostiene que asumiría buena parte del riesgo financiero de ejecución.

El complejo tendría más de dos millones de pies cuadrados y deberá comenzar operaciones antes del final de la década.

Trump también aseguró durante el anuncio que los contribuyentes estadounidenses tendrían una participación de aproximadamente 40 % en la instalación, aunque Reuters señaló que todavía no se han hecho públicos todos los detalles de esa estructura.

Cuestionamientos en el Congreso

Crece el cuestionamiento sobre los negocios familiares. Las relaciones entre las inversiones de los hijos del presidente y las empresas que reciben contratos públicos ya habían provocado cuestionamientos en el Congreso.

En agosto, varios legisladores demócratas solicitaron al inspector general del Pentágono investigar contratos y financiamientos otorgados a compañías respaldadas por fondos vinculados a Donald Trump Jr. y Eric Trump.

Entre los legisladores figuraban los senadores Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Tammy Duckworth, además del representante Robert Garcia.