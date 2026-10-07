NYPD: exnovio de Nathaly Ramírez fue a reconciliarse con ella, pero la tiró del 15 piso en El Bronx

Ángel Carrasco (en la foto), el exnovio de Nathaly Ramírez, es buscado por el asesinato de la joven. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL NYPD NEWS )

La Policía de Nueva York busca a Ángel Carrasco, un hombre dominicano de 31 años acusado de empujar mortalmente desde un balcón a su expareja, también dominicana. Nathaly Ramírez, de 23 años, fue lanzada al vacío mientras sostenía en brazos a la bebé de ambos, de ocho meses.

Según fuentes policiales citadas por The New York Post, Carrasco habría acudido ese día al apartamento de Ramírez con un ramo de flores en un intento por reconciliarse con ella, luego de varios episodios de violencia doméstica que habían involucrado a la pareja.

Las fuentes dijeron al periódico que el intento de reconciliación habría terminado en una discusión en la que Carrasco perdió el control y presuntamente empujó a Ramírez desde el balcón del piso 15 del edificio ubicado en el 2550 de la avenida Olinville, en El Bronx.

La joven murió como consecuencia de la caída, mientras que la bebé, cuyo nombre nombre se hace reserva en cumplimiento de la ley, resultó gravemente herida y permanece hospitalizada en el Jacobi Medical Center. Su condición es estable dentro de su cuadro.

Tras el hecho, Carrasco habría huido del lugar y dejado atrás el ramo de flores que, según las fuentes, había llevado con la intención de mejorar la relación con Ramírez. La Policía publicó este miércoles un aviso de búsqueda del sospechoso.

Antecedentes de violencia doméstica

De acuerdo con las fuentes citadas por The Post, Carrasco había sido acusado en dos ocasiones de agresión contra Ramírez a principios de este año.

El pasado 5 de enero fue acusado de agresión en tercer grado por presuntamente abofetear a Ramírez y causarle moretones después de que ella se quejara de que estaba conversando con una expareja.

Tres días después, habría enfrentado otra acusación relacionada con un incidente doméstico. Según las fuentes, fue acusado de robo después de supuestamente irrumpir en el apartamento de Ramírez y esperarla. Ese caso fue posteriormente archivado.

Las fuentes también dijeron que Carrasco había sido acusado de enviar mensajes de texto amenazantes a otra expareja.

Además, tendría al menos otros dos arrestos en su historial, relacionados con casos de suplantación de identidad y posesión de marihuana en 2016, mientras que otros expedientes permanecen sellados, según The Post.

Vecinos escucharon gritos

La Policía acudió al edificio de la avenida Olinville alrededor de las 3:40 de la madrugada del martes, donde encontró a Ramírez y a su hija tras la caída.

Fotografías de la escena mostraron un pañal y una manta de bebé en el suelo, frente al edificio de 18 plantas, horas después del incidente.

Robin Mendzies, una residente del edificio, relató a The Post que escuchó gritos antes de la caída.

«Oí a alguien gritar: “¡Salta!”. Era una voz masculina», dijo Mendzies. «Luego oí un fuerte golpe y a una mujer quejándose: “¡No, por favor, no!”. Parecía que suplicaba que algo inevitable no sucediera».

Al ser preguntada si pensaba que pudo haber escuchado las últimas palabras de Ramírez, Mendzies respondió: "Estaba pensando en eso esta mañana".

Carrasco es señalado por las autoridades como el padre de la bebé herida. La niña permanece hospitalizada en el Jacobi Medical Center, mientras la Policía continúa la búsqueda del sospechoso.

Las acusaciones contra Carrasco son alegaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad.