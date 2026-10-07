ICE deporta a dominicana tras su salida de cárcel de mujeres en Puerto Rico

La dominicana Damil Emilia Mercedes-Silven. ( PUBLICADO POR ICE EN X )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a República Dominicana a Damil Emilia Mercedes-Silven, luego de arrestarla tras su salida de la Cárcel de Mujeres de Bayamón, en Puerto Rico, informó la agencia este miércoles.

De acuerdo con ICE, Mercedes-Silven fue detenida por agentes de la agencia una vez quedó en libertad de la institución penitenciaria y posteriormente fue trasladada a República Dominicana.

ICE indicó que la mujer tiene antecedentes penales que incluyen un caso de maltrato infantil, aunque la agencia no ofreció en la publicación detalles sobre el delito, la fecha de los hechos ni la sentencia correspondiente.

Acciones de ICE

ICE arrested Damil Emilia Mercedes-Silven upon her release from the Bayamon Women´s Jail in Puerto Rico and deported her home to the Dominican Republic. Her criminal history includes child abuse. Under @POTUS Trump, ICE is removing illegal aliens, including violent criminal illegal aliens like Mercedes-Silven, to protect the United States and its territories. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 6, 2026

La deportación fue informada por ICE a través de sus redes sociales, donde la agencia señaló que la operación forma parte de las acciones de control migratorio impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.

La agencia sostuvo además que está removiendo del territorio estadounidense y sus jurisdicciones a personas que se encuentran ilegalmente en el país, entre ellas aquellas con antecedentes criminales.

La publicación de ICE no ofrece otros detalles sobre el proceso migratorio de Mercedes-Silven ni precisa cuándo ingresó a Estados Unidos, cuánto tiempo permaneció en Puerto Rico o las circunstancias específicas de su caso penal.