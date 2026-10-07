Médico dominicano es arrestado y acusado de asesinato tras muerte de paciente en El Bronx

Fotografía del doctor Luis Rojas Cabrera compartida en el sitio web del Bereshit Lifestyle Center. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE BERESHIT LIFESTYLE CENTER )

El dominicano Luis Rojas Cabrera, fundador de una clínica de bienestar en El Bronx, fue arrestado nuevamente y ahora enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de una mujer de 27 años durante un procedimiento de "anti-aging" realizado en el establecimiento.

Rojas Cabrera, de 55 años, fue acusado de asesinato por indiferencia depravada y permanece detenido en la cárcel de Rikers Island, luego de comparecer el martes ante un tribunal penal de Brooklyn. El juez le impuso una fianza de dos millones de dólares.

El nuevo cargo se produce después de que las autoridades determinaran que la muerte de Elizabeth Baron, ocurrida el pasado 19 de julio, fue un homicidio.

Según la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York, Baron murió como consecuencia de una embolia gaseosa cardíaca provocada por el procedimiento al que fue sometida en Bereshit Lifestyle Center, ubicado en Riverdale Avenue, cerca de West 232nd Street, en El Bronx.

Baron había acudido al establecimiento para recibir una inyección de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), sustancia que es comercializada como un tratamiento contra el envejecimiento.

Poco después de que Rojas Cabrera le inyectara la sustancia en la mano derecha, la mujer sufrió una emergencia médica. El dominicano llamó al 911 y le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los servicios de emergencia.

Baron fue trasladada al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Rojas Cabrera había sido arrestado inicialmente en julio por cargos de poner en peligro imprudentemente a otra persona y ejercer ilegalmente la medicina. En esa ocasión fue puesto en libertad sin fianza.

Abogado rechaza el cargo

El abogado de Rojas Cabrera, Donald Vogelman, calificó de "indignante" la nueva acusación de asesinato.

Vogelman sostuvo que el cargo de asesinato por indiferencia depravada implica que el acusado actuó sin importarle si la paciente vivía o moría, algo que, según afirmó, no ocurrió en este caso.

"Que el señor Cabrera haya llamado al 911 y le haya practicado RCP demuestra que sí le importaba", declaró el abogado al Daily News.

Durante su primera comparecencia por el caso, un fiscal había señalado que Rojas Cabrera les dijo a los investigadores que había cometido "un error muy grande".

Licencia en República Dominicana

Rojas Cabrera estaba autorizado para ejercer como profesional de la salud en República Dominicana, pero no contaba con licencia para practicar medicina en Estados Unidos.

El sitio web de Bereshit Lifestyle Center lo describía como "cirujano activo y naturópata en República Dominicana" y como practicante de medicina alternativa y holística en Estados Unidos.

El dominicano también fue arrestado en dos ocasiones en noviembre en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando regresaba de República Dominicana.

En el primer caso fue detenido por posesión de una porra metálica. Cuatro días después volvió a ser arrestado, esta vez por llevar casi 200 frascos de medicamentos de prescripción, 30 tabletas y 10 jeringas con lidocaína, un anestésico.

Esos casos fueron posteriormente reducidos y desestimados.

Rojas Cabrera permanece detenido mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Baron.