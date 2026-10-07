×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Medalla Nacional de la Ciencia
Añadir Diario Libre en GoogleMedalla Nacional de la Ciencia

Trump concede medalla a Musk y otros directivos de tecnológicas

La Casa Blanca destaca las contribuciones de Elon Musk y otros directivos en el avance de la tecnología y la ciencia en Estados Unidos

    Expandir imagen
    Trump concede medalla a Musk y otros directivos de tecnológicas
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el jueves a Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico el máximo galardón científico del país, según ha informado la Casa Blanca.

    El cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age".

    El magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

    RELACIONADAS

    Relación Trump-Musk

    "La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

    Musk ha vuelto a ganarse el favor de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado a raíz del paso del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno, donde tuvo la misión de recortar el gasto federal.

    Tanto Musk como Huang asistieron a finales de septiembre a la cena de Estado que Trump ofreció en honor del presidente chino, Xi Jinping.

    Junto a otros directivos del sector tecnológico, también estuvieron en la Casa Blanca la semana pasada para mantener conversaciones en las que las empresas se comprometieron a autorregularse en el desarrollo de la inteligencia artificial.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.