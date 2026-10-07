"Armado y peligroso": Policía de NY busca a dominicano por el asesinato de una joven que cayó de un piso 15 con su bebé

Ángel Carrasco (en la foto), el exnovio de Nathaly Ramírez, es buscado por asesinato. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL NYPD )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) busca al dominicano Angel Carrasco, de 31 años, por el asesinato de su expareja, también dominicana, Nathaly Ramírez, de 23 años, quien murió tras caer desde el balcón del piso 15 de un edificio en El Bronx mientras sostenía en brazos a su hija de ocho meses.

La Policía considera a Carrasco "armado y peligroso" y difundió un cartel con su fotografía para solicitar información que permita localizarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:38 de la madrugada del martes en un edificio ubicado en Olmiville Avenue, en el vecindario de Allerton, donde Ramírez se encontraba en el balcón con su bebé cuando, según la Policía, fue lanzada al vacío.

Ambas cayeron desde el piso 15. Ramírez sufrió heridas que le provocaron la muerte, mientras que su hija sobrevivió a la caída y fue trasladada de urgencia al Jacobi Medical Center.

La bebé fue ingresada inicialmente en condición crítica, pero para la tarde del miércoles se encontraba estable, según informó la Policía.

Ramírez también fue llevada al mismo hospital por los servicios de emergencia, pero los médicos no pudieron salvarla.

Discusión antes de la caída

Una vecina del piso superior relató que escuchó a Ramírez discutir con un hombre que, según la Policía, era su expareja, poco antes de que la joven muriera.

Nancy Morales, de 69 años, dijo que ambos estaban en la terraza y que Ramírez sostenía a su hija en brazos mientras le pedía al hombre que la dejara tranquila.

"Ella le decía: ´¡Para! ¡Estás asustando a la bebé!´", relató Morales.

La vecina dijo que posteriormente escuchó al hombre preguntarle: "¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga?", antes de que ella decidiera acostarse a dormir.

Morales también recordó haber escuchado a Ramírez hablar por teléfono en enero sobre los problemas que enfrentaba en su relación.

"Ella quería irse de aquí. Quería alejarse de él", recordó la vecina. "Ella dijo: ´Ya no puedo más´".

Otros residentes del edificio afirmaron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes.

"Siempre había mucho drama. Siempre estaban peleando", relató un vecino del mismo piso de la víctima que prefirió mantener el anonimato. Según su testimonio, Ramírez en ocasiones cerraba la puerta para impedirle la entrada a Carrasco y este la pateaba para entrar.

Otra vecina, identificada únicamente como Judy, de 66 años, aseguró que la joven cambiaba su comportamiento cuando estaba cerca de Carrasco.

"Cuando él estaba cerca de ella, no hablaba", dijo.

Carrasco visto alejándose del edificio

Imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas por el Daily News muestran a Carrasco alejándose del lugar poco después del incidente.

En las imágenes aparece vestido con una sudadera con capucha color beige y una mochila, mientras camina lentamente con la cabeza inclinada. La grabación corresponde aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, cuando una ambulancia y un vehículo policial llegaban al lugar con las luces y sirenas encendidas.

El NYPD solicita información que permita localizar a Carrasco, a quien considera armado y peligroso.

Nathaly Ramírez y su trayectoria

Ramírez había estudiado en Bronx Leadership Academy y posteriormente cursó estudios de psicología en Baruch College, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

También realizó una pasantía en Lishawn´s Consulting, una empresa de consultoría de gestión empresarial con sede en Brooklyn.

Lishawn Alexander, propietaria de la compañía, lamentó la muerte de la joven.

"Es una pérdida enorme para mi equipo y para mí. Las palabras realmente no pueden expresar mi tristeza. La señora Ramírez era una verdadera integrante de equipo", expresó Alexander.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Carrasco, la hija de Ramírez permanece bajo atención médica.