Más de 20 millones de beneficiarios de Medicare recibirán US$90 esta semana: ¿calificas para el pago?

Más de 20 millones de beneficiarios de Medicare comenzarán a recibir esta semana un pago único de US$90 del Gobierno de Estados Unidos, una medida anunciada por la administración del presidente Donald Trump para reducir parcialmente el costo de las primas del programa de salud.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) precisaron que unos 20.8 millones de estadounidenses califican para el denominado Medicare Improvement Fund Premium Rebate. La mayoría recibirá el dinero mediante depósito directo alrededor del 8 de octubre.

Las personas que no tengan configurado el depósito directo recibirán posteriormente un cheque del Departamento del Tesoro en la dirección registrada ante Medicare.

El beneficio es de una sola vez y no requiere presentar una solicitud.

¿Quiénes recibirán los US$90?

El pago está dirigido a determinados beneficiarios inscritos en Medicare Parte B dentro del programa tradicional u Original Medicare. Medicare Parte B cubre, entre otros servicios, consultas médicas, atención ambulatoria y determinados servicios preventivos.

Para recibir el dinero, el beneficiario debe residir en Estados Unidos, estar inscrito en Medicare Parte B tradicional, no recibir ayuda de Medicaid para pagar la prima y no estar sujeto al ajuste adicional de la prima relacionado con ingresos elevados, conocido como IRMAA.

Una de las principales exclusiones afecta a quienes utilizan Medicare Advantage. En 2026, alrededor de 35.2 millones de personas —el 55 % de los beneficiarios elegibles para Medicare Advantage— reciben su cobertura mediante estos planes privados, según un análisis de KFF basado en datos federales. Esas personas no califican para el nuevo pago de US$90.

Tampoco lo recibirán los beneficiarios cuyas primas de la Parte B son pagadas con asistencia de Medicaid.

La Casa Blanca indicó que los recursos procederán del Medicare Improvement Fund, creado por el Congreso en 2008 para financiar mejoras en el programa tradicional de Medicare. El fondo dispone de aproximadamente US$2,000 millones para esta iniciativa.

Una ayuda frente a una prima de US$202.90

El pago representa menos de la mitad de la prima mensual estándar de Medicare Parte B. Durante 2026, esa prima asciende a US$202.90 mensuales, frente a US$185 en 2025. El Gobierno sostiene que el reembolso busca devolver parte de ese costo directamente a los beneficiarios.

KFF advierte, sin embargo, que el alcance de la medida es limitado frente al costo anual de Medicare. La prima estándar de la Parte B representa alrededor de US$2,435 durante todo 2026, y el pago de US$90 llegará a menos de la mitad del universo total de beneficiarios debido a las exclusiones establecidas.

La organización especializada en políticas de salud también señala que los costos continuarán siendo un tema relevante, debido a las proyecciones de aumentos adicionales de las primas para 2027.

¿Cómo saber si el pago llegará?

Los beneficiarios elegibles no necesitan inscribirse ni completar formularios adicionales. Quienes normalmente reciben pagos de la Administración del Seguro Social mediante depósito directo deberían observar el ingreso de los US$90 alrededor del 8 de octubre.

CMS indicó que las personas que quieran comprobar si califican pueden comunicarse con Medicare al 1-800-633-4227. Para consultar específicamente el estado de un pago que no haya llegado, la Administración del Seguro Social recomendó esperar hasta el 15 de octubre antes de llamar al 1-800-772-1213.

La administración Trump presentó la iniciativa como una forma de aliviar directamente los gastos médicos de los adultos mayores. La medida se produce, además, en momentos en que el costo de la atención sanitaria se mantiene entre las principales preocupaciones económicas de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de noviembre.