Arrestan hombre acusado de lanzar a una dominicana y su bebé desde un balcón del piso 15 en El Bronx

Una combinación de fotos muestra a Nathaly Ramírez y su agresor Ángel Carrasco. ( RR SS Y NYPD )

El dominicano Ángel Carrasco, buscado por presuntamente provocar la muerte de su exnovia tras empujarla desde un balcón del piso 15 de un edificio de apartamentos junto a su hija de ocho meses, fue arrestado el miércoles.

Carrasco, de 31 años, pasó la noche en la comisaría del distrito 49, que cubre una zona del noreste de El Bronx, después de que el Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de Nueva York y Nueva Jersey lo arrestara, según recogen medios locales.

Carrasco había sido identificado por los investigadores como el exnovio de Nathaly Ramírez, de 23 años —también de origen dominicano—, y el padre de su hija de ocho meses, la cual permanece hospitalizada, pero se espera que se recupere, según la policía.

Las cámaras de vigilancia mostraron a Carrasco dentro y fuera del edificio. La madre de la víctima también lo identificó como el exnovio de su hija.

Carrasco fue acusado de asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, intento de homicidio involuntario y agresión.

Violencia doméstica

La investigación también ha girado en torno al historial de violencia doméstica de la pareja. Los agentes de la policía acudieron al apartamento en al menos dos ocasiones en enero.

En uno de los incidentes, Carrasco fue acusado de abofetear a Nathaly durante una discusión. Días después, la policía informó que entró por la fuerza en el apartamento de ella, por lo que fue acusado de robo con allanamiento, aunque el caso fue archivado posteriormente.

Según la policía, existen cuatro denuncias por incidentes de violencia doméstica que involucran a la pareja.

Finalmente, la madrugada del pasado martes, Nathaly falleció tras ser presuntamente empujada junto a su hija desde un balcón de un edificio de apartamentos en la avenida Olinville, en el barrio de Allerton, en El Bronx.

Las autoridades creen que Ramírez protegió a su hija de ocho meses durante la caída, lo que le permitió sobrevivir.

Despiden a la joven madre

La noche del miércoles, amigos y conocidos de la joven llevaron flores y encendieron velas frente al edificio para recordarla.

"No recuerdo un solo día en que estuviera enojada o triste. Si nosotros estábamos tristes, ella nos animaba. Jugaba voleibol, baloncesto, de todo. Por eso la conocemos: por ser atlética, alegre y por animar a todos", dijo Dominique Rosado, amiga de Nathaly.

Entre quienes visitaron el improvisado altar conmemorativo se encontraba un grupo de excompañeros de Ramírez de la Bronx Leadership Academy, una escuela preparatoria universitaria ubicada en el sur del Bronx, según recoge ABC 7.