"Mami, no me dejes": joven dominicano muere apuñalado en El Bronx

La parte superior de un carro de policía, con las luces encendidas. ( SHUTTERSTOCK )

Un joven dominicano de 18 años murió tras ser apuñalado en la espalda por un desconocido cuando caminaba junto a un amigo por las calles del barrio de Fordham, en El Bronx, Nueva York.

Se trata de Emanuel Durán Tolentino, quien fue apuñalado en la esquina de Walton Avenue y East Fordham Road poco antes de las 10:30 de la mañana del pasado lunes 5 de octubre, según las autoridades.

Ese día, a las 10:23 de la mañana, la policía respondió a una llamada de emergencia sobre un hombre apuñalado en las inmediaciones de esa intersección.

Al acudir al lugar, los agentes policiales hallaron al joven con una herida de arma blanca en la espalda. Fue trasladado al Hospital Saint Barnabas, donde fue declarado muerto.

De acuerdo con el reporte policial, el joven caminaba con un amigo cuando se encontraron con otras dos personas, con quienes presuntamente tuvieron un altercado. Cuando el joven y su acompañante se dieron la vuelta, una de esas personas lo apuñaló en la espalda. Aún se desconoce el origen del conflicto y posterior apuñalamiento.

Según Telemundo, una mujer que aseguró haber estado con el joven en sus últimos momentos contó que él se aferró a ella mientras repetía: "Mami, mami, no me dejes".

La testigo dijo que lo vio corriendo con una mano en la espalda y se quedó a su lado hasta que llegó la ambulancia.

"Me dejaron sin nada"

La madre del joven, identificada como Rosa Tolentino Ramos, explicó a Telemundo que se enteró de la muerte de su hijo después de llamarlo varias veces y no recibir respuesta. Según el medio, buscaba que él la acompañara a celebrar el cumpleaños de su esposo, que coincidió con el día de la tragedia.

"Cuando lo estoy llamando, no contesta, entonces digo, bueno, está durmiendo todavía", dijo. "Cuando yo volví a llamar para que él pasara a buscar la cena, me contestó una detective y me dijo que pasara por el precinto. Ahí me dijo que falleció".

Según contó, Emmanuel trabajaba de noche en una fábrica y ella siempre le preparaba comida antes de que se fuera a trabajar.

La madre identificó el cuerpo en el hospital.

"Era mi único hijo, me dejaron sin nada", dijo entre llanto.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos por el caso y las autoridades continúan la investigación.

Los familiares esperan trasladar los restos de Emanuel a la República Dominicana.