Fusilamiento del autor condenado por masacre en base militar de EE. UU. será transmitido en vivo

Exmayor del Ejército de Estados Unidos, Nidal Malik Hasan. ( EFE )

El fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo, dijo un funcionario del Pentágono el jueves.

Será el primer fusilamiento que realicen las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961. La ejecución será transmitida en vivo. Se darán más detalles, dijo a la AFP el funcionario en condición de anonimato.

Nidal Malik Hasan, el mayor del Ejército de Estados Unidos condenado por matar a 13 personas y herir a más de 30 durante el tiroteo de Fort Hood, Texas, en 2009, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el próximo 3 de diciembre.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, anunció el martes que la ejecución de Hasan se llevará a cabo en Fort Hood, informó AP.

La decisión se produce después de que el presidente Donald Trump aprobara la ejecución, según informó el lunes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. El Ejército estadounidense no ha aplicado la pena de muerte desde 1961, de acuerdo con AP.

El tiroteo de Fort Hood

Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército, ingresó en 2009 a un edificio médico donde los soldados acudían a revisiones médicas y comenzó a disparar con una pistola equipada con una mira láser.

Antes de abrir fuego, gritó «Allahu Akbar», expresión árabe que significa «¡Dios es grande!». El ataque dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas, según los datos recogidos por AP.