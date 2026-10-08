Huracán Isaías se fortalece mientras avanza hacia la costa del Golfo de Estados Unidos

ARCHIVO/Un hombre intenta sujetar un paraguas al salir de un supermercado HEB mientras la tormenta tropical Edouard se acerca el 1 de septiembre de 2026 en Port Arthur, Texas. ( AFP )

El huracán Isaías avanzaba este jueves hacia la costa del Golfo de Estados Unidos como el primer huracán de la temporada atlántica, mientras autoridades de varios estados ordenaban evacuaciones, suspendían las clases y cerraban oficinas gubernamentales ante la amenaza de fuertes vientos, inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que Isaías se fortalecería rápidamente antes de tocar tierra en la costa norte del Golfo entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, con posibles impactos en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y Misisipi.

"Esperamos que Isaías sea un huracán peligroso cuando toque tierra", dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, durante una actualización difundida el jueves por la mañana.

Para ese momento, el fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de unos 85 millas por hora (140 kilómetros por hora) y se desplazaba hacia el este-noreste a unas 10 millas por hora (17 kilómetros por hora). Su centro se encontraba aproximadamente a 380 millas (610 kilómetros) al sur de la desembocadura del río Misisipi.

Las autoridades de las comunidades costeras aceleraron los preparativos. En el condado de Okaloosa, Florida, se ordenaron evacuaciones obligatorias en algunas zonas costeras, mientras al menos cuatro distritos escolares cancelaron las clases previstas para los próximos días.

Los gobernadores de Florida y Alabama también declararon el estado de emergencia en decenas de condados, mientras varias comunidades anunciaron el cierre de oficinas gubernamentales.

En Dauphin Island, una isla barrera de unas 15 millas de longitud frente a la costa de Alabama, las autoridades recomendaron a algunos residentes y visitantes evacuar voluntariamente.

El alcalde Jeff Collier explicó que la zona occidental de la isla es particularmente vulnerable a la marejada ciclónica, que puede provocar inundaciones con agua de mar, y concentra además a buena parte de los visitantes.

Aunque el funcionario dijo que no esperaba daños considerables, advirtió que los huracanes pueden cambiar de trayectoria e intensidad rápidamente, por lo que las autoridades debían estar preparadas para el peor escenario.

Riesgo de marejada, lluvias e inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que la combinación de la marejada ciclónica y la marea alta podría elevar el nivel del agua entre 5 y 7 pies (1.5 y 2 metros) en algunas zonas de Alabama y Misisipi.

Isaías también podría dejar hasta 10 pulgadas (25 centímetros) de lluvia en sectores de la costa del Golfo, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones.

Además, existe la posibilidad de que se formen tornados durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado en áreas que se extienden desde Alabama hasta el Panhandle de Florida y el suroeste de Georgia.

Aunque se espera que el huracán pierda fuerza rápidamente después de tocar tierra, el Servicio Meteorológico Nacional pidió a las comunidades desde Ocean Springs, Misisipi, hasta el condado de Gulf, Florida, prepararse para posibles cortes prolongados de electricidad.

Impacto en la producción petrolera

La llegada de Isaías también comenzó a afectar la producción de petróleo y gas en el Golfo de México.

Los productores suspendieron una parte importante de las operaciones en plataformas marítimas, una medida que podría repercutir en los mercados energéticos debido a que la región representa cerca del 15 % de la producción anual de crudo de Estados Unidos.

Para el miércoles, aproximadamente el 25 % de la producción petrolera de la región había sido suspendida temporalmente, lo que equivalía a unos 511,000 barriles diarios retirados del mercado, según la Administración de Minerales Marinos.

Ocho de las 371 plataformas petroleras tripuladas del Golfo habían sido evacuadas.

Jim Burkhard, jefe global de investigación de mercados de petróleo de S&P Global Energy, señaló que los recortes de producción son suficientemente importantes como para afectar los mercados, aunque otros huracanes que han azotado el Golfo han provocado interrupciones mayores.

El principal riesgo, según Burkhard, sería que Isaías llegara a tierra como una tormenta poderosa cerca de las refinerías.

Un huracán que llega tarde en la temporada

Isaías se formó más de cuatro meses después del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico y quedó a solo un día de igualar el récord del huracán que más tarde se había formado en la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el récord se remonta a 1905, cuando el primer huracán de esa temporada atlántica se formó el 8 de octubre.

La temporada había sido inusualmente tranquila debido, en parte, a un fuerte fenómeno de El Niño, que suele dificultar la formación de tormentas en el Atlántico.

En contraste, la actividad ciclónica había estado por encima del promedio en el Pacífico. Allí, la tormenta tropical Simón se formó el miércoles frente a México, mientras que la tormenta tropical Rachel, que anteriormente alcanzó categoría de huracán, se dirigía hacia el norte de Baja California, México, y el sur de California.

Una región marcada por huracanes devastadores

La zona donde se espera que Isaías toque tierra tiene un largo historial de huracanes destructivos.

El huracán Camille, considerado uno de los peores fenómenos del siglo XX, causó la muerte de más de 250 personas después de tocar tierra cerca de Waveland, Misisipi, en 1969.

En 2005, el huracán Katrina devastó comunidades de Misisipi, inundó Nueva Orleans y dejó cerca de 1,400 muertos.

En 2018, el huracán Michael destruyó viviendas y edificios en las inmediaciones de Panama City, Florida.

Ahora, las autoridades de la costa del Golfo se preparan para el impacto de Isaías, mientras vigilan su posible fortalecimiento y trayectoria antes de su llegada prevista entre el viernes y el sábado.

El avance de la tormenta también podría afectar actividades previstas para el fin de semana, incluido el esperado partido de fútbol universitario entre los rivales Georgia y Alabama, al que el presidente Donald Trump tenía previsto asistir.