Embajadora de EE. UU. en Grecia pidió US$100,000 a un donante de Trump

ARCHIVO - Kimberly Guilfoyle habla, el 6 de enero de 2021, en Washington, en una manifestación de apoyo al presidente Donald Trump llamada "Save America Rally". ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, pidió poco antes de ser confirmada en el cargo a un acaudalado donante del presidente Donald Trump que le ingresara dinero para saldar una deuda de 100,000 dólares, reveló el diario Wall Street Journal.

"Si giras el dinero a American Express, no aparecerá en ninguna parte", escribió el 3 de julio de 2025 en la aplicación de mensajería Signal la expareja de Donald Trump junior, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos.

Preguntado este jueves en Atenas sobre estas afirmaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, no quiso hacer comentarios.

"No voy a comentar un tema que ha sido literalmente publicado hace unas horas", declaró Rubio, de acuerdo con un periodista de AFP que sigue su gira europea.

"Más personal"

Según el Wall Street Journal, que se apoya en capturas de pantalla, Guilfoyle se estuvo escribiendo durante meses con Eric Deters, un jurista y excandidato al Congreso por el estado de Kentucky, que a su vez estaba tratando de que la administración Trump interviniera para resolverle problemas fiscales.

Desde 2020, este rico donante republicano entregó cientos de miles de dólares a la familia Trump y para apoyar la candidatura presidencial de 2024.

Pero el pedido que en julio de 2025 le hizo Guilfoyle parece más personal. El objetivo era saldar la deuda de su tarjeta de crédito. "Querido, necesito que me hagas esto hoy mismo", le escribió.

Deters no efectuó el pago, alegando que eso habría puesto en peligro su matrimonio, añade el Wall Street Journal, precisando que un abogado de la embajadora Guilfoyle puso en duda la autenticidad de los mensajes publicados.

La prensa estadounidense se hizo eco en los últimos días de otros posibles conflictos de interés protagonizados por Guilfoyle, exfiscal y animadora de Fox News, y exesposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.