Acusan a tres dominicanos por presunto tráfico de personas tras naufragio cerca de Isla Mona

Una embarcación tipo yola, usada para viajes ilegales a Puerto Rico. ( EFE )

La Fiscalía Federal de Puerto Rico presentó una acusación de nueve cargos contra tres hombres de nacionalidad dominicana por presunto tráfico de personas, en relación con el naufragio de una embarcación ocurrido cerca de la isla de Mona, donde murieron 12 personas el pasado domingo 27 de septiembre.

Según informó la Fiscalía Federal este jueves, unas 64 personas viajaban en la embarcación, de aproximadamente 30 pies de longitud. De ellas, 49 fueron rescatadas durante el operativo desplegado tras el naufragio.

El jefe interino de la Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbó, indicó que las autoridades estadounidenses trabajan en coordinación con las dominicanas para identificar y perseguir a las personas que organizan este tipo de travesías.

"Esto tiene que terminar", afirmó Ramírez Carbó, quien señaló que no es la primera tragedia relacionada con viajes clandestinos desde República Dominicana hacia Puerto Rico.

El funcionario recordó que en 2023 murió un menor de tres años durante una travesía de este tipo y sostuvo que cientos de personas mueren cada año al intentar llegar ilegalmente a Puerto Rico.

"No es la primera vez que tenemos tragedias de este tipo. Ya en el 2023 falleció un menor de tres años en una travesía de este tipo. Y hay cientos de personas que mueren anualmente intentando llegar a Puerto Rico ilegalmente", explicó.

Riesgos del tráfico de personas

Ramírez Carbó agradeció a los fiscales y a las fuerzas de seguridad de Puerto Rico y República Dominicana que participaron en la operación de rescate de las 49 personas.

De acuerdo con el jefe interino de la Fiscalía Federal, los traficantes cobran elevadas sumas de dinero por trasladar a las personas en embarcaciones que no reúnen las condiciones necesarias para realizar la travesía.

Señaló que algunos migrantes llegan a pagar hasta 5,000 dólares por el viaje y advirtió que durante estas travesías enfrentan riesgos como naufragios, accidentes, muertes y abusos sexuales. Ramírez Carbó reiteró el llamado a utilizar las vías legales de entrada a Puerto Rico para evitar nuevas muertes durante estos viajes clandestinos.