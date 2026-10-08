El parlamentario canadiense de origen dominicano Will Greaves destacó este jueves los aportes de la República Dominicana y de la comunidad dominicana residente en Canadá, durante su intervención con motivo de la décima celebración anual del Día de la Herencia Latinoamericana e Hispana.

Greaves, representante de Victoria, en la provincia de Columbia Británica, y copresidente del Grupo Parlamentario de Amistad de Canadá, resaltó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se han mantenido durante más de siete décadas.

Durante su intervención, el legislador reconoció las contribuciones de los ciudadanos de origen latinoamericano e hispano a la sociedad canadiense, particularmente en ámbitos como la música, las artes, el servicio público y los deportes.

Relaciones entre República Dominicana y Canadá

Durante su discurso, Greaves dedicó parte de su intervención a destacar la importancia de la República Dominicana como socio comercial y diplomático de Canadá en la región del Caribe.

“Como el segundo país más poblado del Caribe, la República Dominicana ha sido un socio regional clave para Canadá durante más de 70 años en temas como comercio, turismo, inversión y un compromiso compartido con la democracia y los mercados abiertos”, manifestó el parlamentario.

Greaves también anunció que el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor (Ito) Bisonó, tiene previsto visitar Ottawa a finales de octubre, con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales entre ambos países.

El legislador señaló que la visita representa una oportunidad para continuar impulsando la cooperación entre Canadá y República Dominicana.

Al concluir su intervención, Greaves extendió un mensaje de felicitación a los dominicanos residentes en Canadá y a las demás comunidades latinoamericanas e hispanas.

“Este octubre le deseo a la comunidad dominicana canadiense y a todos los canadienses latinoamericanos un significativo y feliz día de la herencia Latinoamericana e hispana en Canadá”, expresó.

Reconocimiento a la comunidad latina

El reconocimiento del legislador se realizó en el marco de las celebraciones del Mes de la Herencia Latinoamericana e Hispana, que tienen lugar durante octubre en Canadá, con el propósito de visibilizar los aportes sociales, económicos, políticos y culturales de estas comunidades.

De acuerdo con datos del censo de 2021 de Statistics Canada, la población de origen latinoamericano en ese país superaba las 726,000 personas, equivalente a cerca del 2 % de la población total, según una definición ampliada de esta comunidad.