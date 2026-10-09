Adriano Espaillat denuncia que el ICE impide visitas a Oscar Belgal y pide investigar el tiroteo

Una combinación de fotos muestra al congresista Adriano Espaillat y Oscar Belgal tras ser herido por un agente del ICE. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE Y RR SS )

El congresista estadounidense Adriano Espaillat aseguró que agentes federales le impidieron visitar en el hospital a Oscar Belgal, el dominicano herido durante un operativo migratorio la tarde del jueves en El Bronx. Según indicó, los familiares del hombre tampoco han podido verlo.

"Aunque logré entrar al hospital y llegar a la habitación de la víctima, el ICE me impidió el acceso para verificar su estado. Los agentes también están negando las visitas de su familia", escribió en X Espaillat, también de origen dominicano y representante del distrito 13, que incluye el barrio de Marble Hill, donde fue herido Belgal.

"Seguiré intentando conseguir que la familia pueda verlo", agregó sobre el hombre de 28 años, que fue herido de bala por uno de los agentes del ICE durante un operativo que buscaba arrestarlo en una estrecha vía del barrio, ubicado entre El Bronx y Manhattan.

Espaillat también indicó que conoció al niño de cinco años que viajaba en el vehículo cuando su padre fue herido y aseguró que "se encontraba angustiado y traumatizado tras presenciar" lo que calificó como un "horrendo suceso".

De acuerdo con medios locales, el niño se encontraba en la parte trasera del vehículo de su padre cuando este fue alcanzado por la bala. El menor no resultó herido, según confirmaron las autoridades de la ciudad.

Sobre este aspecto de la operación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Mullin, indicó que los agentes del ICE desconocían la presencia del niño en el vehículo. Sin embargo, insistió en que su padre sí sabía que estaba allí y, según su versión, condujo hacia los oficiales y chocó varias de sus patrullas.

ICE has created chaos and havoc, and unfortunately devastated yet another family here in our city. While I was able to enter the hospital and reached the victim´s room, ICE denied me from entering to check on his wellbeing. The agents are also denying his family´s visitation. I will keep trying to gain access for the family. Tonight, I also met the victim´s 5-year-old son, who was distraught and traumatized after witnessing this horrific event. Many of the facts about the shooting remain unclear, but we must be clear headed about holding ICE accountable and bringing an end to this rogue agency´s recklessness and destruction we have witnessed in cities across our country. — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) October 9, 2026

Mullin insistió en que los agentes federales temían por sus vidas en el momento del tiroteo.

Pide investigación y control para el ICE

Espaillat también pidió una investigación completa de lo que sería el primer tiroteo en el que participan agentes del ICE en la ciudad de Nueva York desde el inicio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

"Exijo que se conserven todas las grabaciones y pruebas de las cámaras corporales, que se realice una investigación completa con total cooperación del gobierno federal y que se haga justicia", escribió el político tras acudir a la escena para recibir información de la policía de la ciudad, que se desvinculó de las acciones ejecutadas por el ICE.

"ICE es una agencia rebelde que debe ser controlada", subrayó Espaillat, quien en un mensaje anterior indicó que la agencia "ha sembrado el caos y la destrucción y, lamentablemente, ha devastado a otra familia más aquí en nuestra ciudad".

Postura frente al ICE

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia y la aplicación de su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal, Espaillat ha mantenido una postura crítica frente a las operaciones del ICE, al denunciar presuntos abusos contra inmigrantes, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.

El demócrata ha llegado a pedir el desmantelamiento de la agencia y se ha opuesto al incremento de los fondos federales destinados a sus operaciones, al considerar que estos recursos fortalecen las políticas de deportación masiva de la administración Trump.

I´m at the scene and being briefed by the NYPD following this afternoon´s shooting involving federal law enforcement agents in The Bronx. I am demanding all body camera footage and evidence be preserved, a full investigation with full cooperation from the federal government, and accountability. ICE is a rogue agency that must be reigned in. — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) October 8, 2026

Espaillat también ha cuestionado las condiciones de los centros de detención migratoria y la falta de transparencia en su administración. En varias ocasiones, ha denunciado que las autoridades federales le han impedido ingresar a estas instalaciones cuando ha acudido a realizar labores de inspección junto a otros congresistas.

Espaillat también formó parte de un grupo de legisladores que demandó a la administración Trump por las restricciones impuestas a las visitas de supervisión del Congreso a instalaciones migratorias, una controversia en la que obtuvieron una decisión judicial favorable en diciembre de 2025.

El ICE asegura que Oscar Belgal cuenta con una condena previa por hurto mayor, así como múltiples arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y posesión de armas. Además, dice que es miembros de Trinitarios, una organización delictiva de origen dominicano.