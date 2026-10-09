Identifican como Oscar Belgal al dominicano herido por el ICE; policía confirma que está vivo

Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADAS DE RR SS )

Las autoridades de Nueva York identificaron como Oscar Belgal al hombre que recibió un disparo por parte de agentes federales la tarde del jueves durante una operación migratoria en el barrio Marble Hill, ubicado entre El Bronx y Manhattan, en Nueva York.

El hombre de 28 años fue herido en el cuello mientras conducía su automóvil, en el que también viajaba un niño de 5 años, alrededor de las 4:00 de la tarde, según destacan las autoridades.

En un mensaje publicado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), las autoridades indicaron que Belgal fue trasladado a un hospital cercano, donde "está consciente y recibiendo atención médica".

En dicho mensaje, el cuerpo policial se desvinculó de las acciones ejecutadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no estuvo involucrado en el incidente ni se encontraba en el lugar en el momento del tiroteo", aclaró la institución.

Este sería el primer tiroteo en el que participan agentes del ICE en la ciudad de Nueva York desde el inicio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, según señala WBALTV 11.

At around 4pm today, there was a shooting involving federal law enforcement agents in the Marble Hill neighborhood of the Bronx. The NYPD was not involved in the incident and was not on scene at the time of the shooting. The individual who was shot is at a nearby hospital and is currently conscious and receiving medical attention. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 8, 2026

Con historial delictivo

El ICE explicó en un comunicado que sus agentes participaban en una "operación de detención selectiva" para arrestar a Belgal, a quien describió como "un extranjero indocumentado con antecedentes penales".

Para justificar el arresto, la agencia señaló que el hombre, originario de República Dominicana, contaba con una condena previa por hurto mayor, así como múltiples arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y posesión de armas. Además, lo vinculó con una organización delictiva de origen dominicano.

On October 8, at approximately 4:00 PM ET, ICE officers were conducting a targeted enforcement operation in the Bronx, New York, to arrest a criminal illegal alien from the Dominican Republic with a prior criminal conviction for grand larceny, and multiple prior arrests for assault, robbery, possession of drugs, and weapons possession. He has associations to the Trinitarios gang, the same gang who brutally shot a CBP officer last year. This criminal illegal alien was arrested by the NYPD on December 7, 2023, but was released into the community a few days later by reckless Democrat sanctuary policies that put American lives at risk. During the incident, an ICE officer discharged his weapon and the criminal illegal alien was injured. ICE officers immediately rendered aid. The individual is alive and at a local hospital. The FBI and HSI are on the scene. The incident remains under investigation. More information will be shared as it becomes available. When dangerous illegal aliens are released back onto the streets by radical sanctuary politicians, our officers are forced to make arrests at large in the community in unpredictable and dangerous environments. Our officers should not have to risk their lives, and innocent Americans should not have to face unnecessary danger, because sanctuary politicians refuse to cooperate with federal law enforcement. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 9, 2026

"El individuo tiene vínculos con la pandilla Trinitarios, la misma organización responsable de disparar brutalmente contra un agente de CBP el año pasado", afirmó la agencia, en referencia a un caso por el que los dominicanos Miguel Francisco Mora Núñez y Christhian Aybar Berroa recibieron condenas de 15 y 12 años de prisión, respectivamente, este mes.

Intentó evadir a los agentes

El tiroteo en el que resultó herido Belgal ha generado consternación en Nueva York, al producirse mientras el hombre se desplazaba en su vehículo acompañado de su hijo de cinco años, que estaba sentado en el asiento trasero, según medios locales.

Según el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, que ofreció una rueda de prensa la mañana de este viernes, los agentes del ICE desconocían que el niño estuviera dentro del automóvil. Sin embargo, aseguró que Belgal "lo sabía" y, aun así, optó por evadir a las autoridades, que intentaban arrestarlo.

Marcos Charles, alto funcionario del ICE, declaró que los agentes utilizaron varios vehículos para bloquearle el paso cuando intentaba huir. Sin embargo, según su relato, Belgal aceleró su automóvil en dirección a los agentes y chocó contra algunos de sus vehículos.

Durante la operación, señaló el ICE, uno de los agentes "accionó su arma y el extranjero resultó herido", por lo que recibió "asistencia de inmediato", aseguró.

De acuerdo con lo declarado por las autoridades, Belgal recibió un disparo "superficial" en el cuello.

Las autoridades de la ciudad informaron que el niño no resultó herido en el incidente y se encuentra al cuidado de un familiar, recoge medios locales.

Mullin agregó que los agentes federales temían por sus vidas en el momento del tiroteo.

Críticas a las políticas de ciudad santuario

El ICE señaló que Belgal fue arrestado por el NYPD el 7 de diciembre de 2023, pero quedó en libertad a los "pocos días", hecho que atribuyó a "las imprudentes políticas demócratas de 'ciudad santuario'", las cuales, según la agencia, "ponen en riesgo vidas estadounidenses".

"Cuando políticos radicales partidarios de las políticas santuario liberan nuevamente en las calles a extranjeros indocumentados peligrosos, nuestros agentes se ven obligados a realizar arrestos en la comunidad, en entornos impredecibles y peligrosos", señala el comunicado.

"Nuestros agentes no deberían tener que arriesgar sus vidas, ni los estadounidenses inocentes deberían tener que enfrentar peligros innecesarios, simplemente porque los políticos defensores de las políticas santuario se niegan a cooperar con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley", agregó.

"Los políticos que defienden los santuarios crean un entorno propicio para que prospere la actividad delictiva, no para que los ciudadanos estadounidenses estén seguros", afirmó Mullin durante una rueda de prensa.

El secretario aseguró que el ICE ha solicitado más de 14,000 órdenes de detención en el estado de Nueva York para personas bajo custodia local a las que pretende deportar, pero que solo ha recibido "silencio" por parte de las autoridades.

"Lo único que hemos recibido a cambio es un silencio absoluto", dijo. "¿Por qué iban a dejar en libertad a estas personas?", según recoge WBALTV.

"Estamos haciendo cumplir las leyes de nuestra nación. No estamos haciendo excepciones", continuó Mullin. "¿Por qué es eso controvertido? Todos deberíamos querer que haya ley y orden en nuestras calles".

Tras el tiroteo, el ICE indicó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se encontraban en la escena.

Asimismo, señaló que el incidente continúa bajo investigación y se comprometió a ofrecer más detalles sobre el caso a medida que estén disponibles.