Crece indignación por la decisión del Pentágono de transmitir en directo la ejecución de Nidal Hasan

Exmayor del Ejército de Estados Unidos, Nidal Malik Hasan. ( EFE )

La indignación crecía este viernes en Estados Unidos y en el mundo por la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de transmitir en directo el fusilamiento de un condenado por el asesinato de soldados estadounidenses.

Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, mató a 13 personas en un ataque en la base militar Fort Hood en 2009 inspirado por la organización yihadista Al-Qaeda.

Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre y validada el lunes por el presidente Donald Trump, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Hegseth declaró que será pública. "Será transmitida en vivo. Se darán más detalles", confirmó a la AFP un funcionario del Pentágono. El secretario de Defensa dijo al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden.

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público", afirmó en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

"La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos", añadió.

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

"Cultura de la muerte"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la difusión en directo de la ejecución como una forma de "tortura".

"Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante", dijo su oficina en un mensaje transmitido a la AFP.

"La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura", insistió.

Kyinzom Dhongdue, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), calificó a su vez de "profundamente impactantes" las declaraciones de Hegseth. "Son un terrible menosprecio por la dignidad humana", afirmó.

"Convertir una ejecución ordenada por el Estado en un espectáculo público no hace más que agravar la crueldad de la pena de muerte", añadió en un comunicado.

Según AI, se sabe de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas en 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.

De acuerdo con la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el ejército de Estados Unidos desde 1916.

"Vergonzoso"

Tanto legisladores demócratas como republicanos repudiaron la decisión.

"Es un regalo para quienes reclutan terroristas antiestadounidenses. Es absolutamente vergonzoso y atenta contra los valores fundamentales" del país, escribió en X Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado.

Otro senador demócrata, Chris Murphy, calificó el hecho de "repugnante". "Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales", declaró a CNN.

"Respaldo totalmente la condena a muerte, pero difundir ejecuciones en directo es lo que hacen los yihadistas", afirmó a su vez el diputado republicano Austin Scott.

El arzobispo católico Paul Coakley, presidente de la conferencia episcopal estadounidense, condenó en un comunicado la "promoción bárbara de una cultura de la muerte".

En silla de ruedas

Doce de los muertos y 30 de los heridos en el ataque por el que Hasan fue condenado eran soldados. Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la policía civil y quedó minusválido y se desplaza en silla de ruedas.

Fue sentenciado a muerte por un jurado militar en 2013.

Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa, pero no llamó a ningún testigo ni rindió declaración ni intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal creían que estaba buscando la pena de muerte.

Al tribunal que lo condenó se le informó que él se oponía a las ocupaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

También que Hasan había hablado con una supuesta figura de Al-Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki.

De origen yemaní y con ciudadanía estadounidense, Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.

Aunque los tiroteos masivos ocurren con frecuencia en Estados Unidos, son relativamente raros en instalaciones militares.