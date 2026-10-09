EE. UU. elimina el plazo extra para determinadas solicitudes migratorias a partir del 23 de octubre

Bandera de los Estados Unidos. ( ARCHIVO / DL )

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pondrá en vigor el próximo 23 de octubre de 2026 una actualización de su política para calcular los plazos de presentación de solicitudes migratorias, con cambios que pueden afectar a extranjeros cuyos trámites dependen del cumplimiento de determinados requisitos de edad.

La disposición, publicada el 23 de septiembre mediante la alerta de política PA-2026-15, establece que los plazos vinculados a requisitos específicos de elegibilidad, como presentar una solicitud antes de cumplir 21 años, no podrán extenderse automáticamente hasta el siguiente día laborable cuando la fecha límite coincida con un sábado, domingo o feriado federal.

La nueva interpretación se aplicará a las solicitudes presentadas en papel que USCIS reciba a partir del 23 de octubre, de acuerdo con el documento oficial.

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La medida representa un cambio respecto a la política adoptada en marzo de 2023, cuando la agencia permitió extender determinados vencimientos relacionados con la edad hasta el siguiente día hábil si coincidían con jornadas no laborables.

Qué cambiará desde el 23 de octubre

La actualización distingue entre los plazos establecidos como un número determinado de días y aquellos vinculados a condiciones específicas que debe cumplir el solicitante.

En el primer caso, USCIS mantendrá la posibilidad de presentar documentos en papel el siguiente día hábil cuando el último día del período establecido coincida con un sábado, domingo o feriado federal.

Por ejemplo, si una persona dispone de 30 días para responder a una notificación de intención de denegación y el plazo termina un domingo, la agencia podrá considerar oportuna la respuesta recibida el lunes, siempre que no sea feriado.

Sin embargo, cuando el requisito consiste en presentar una petición antes de cumplir determinada edad, esa extensión no estará disponible.

USCIS utiliza como ejemplo las solicitudes de clasificación como inmigrante juvenil especial, que deben presentarse mientras el interesado sea menor de 21 años.

Si una persona cumple los 21 años un domingo, no podrá esperar hasta el lunes siguiente para presentar su petición bajo el argumento de que la fecha límite coincidió con un día no laborable.

La agencia aclara que la diferencia radica en que este requisito está determinado por la edad del solicitante y no por un plazo expresado en días.

Qué ocurrirá con las solicitudes de residencia

La actualización también explica cómo se aplicarán los plazos en determinadas actuaciones relacionadas con las solicitudes de residencia permanente.

El documento cita el caso de una persona cuya solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus, mediante el formulario I-485, haya sido denegada.

Cuando USCIS notifica personalmente la denegación, el interesado dispone, en el supuesto descrito por la agencia, de 30 días para presentar una moción mediante el formulario I-290B.

Si la notificación se realiza por correo, el período correspondiente es de 33 días.

Cuando el vencimiento de estos períodos coincide con un sábado, domingo o feriado federal, la documentación presentada en papel podrá recibirse el siguiente día hábil sin considerarse fuera de plazo.

No obstante, la agencia precisa que algunos beneficios migratorios, como determinadas solicitudes de asilo, están sujetos a disposiciones y procedimientos específicos que pueden prevalecer sobre esta regla general.

Los trámites electrónicos no tendrán esa extensión

USCIS establece además que las solicitudes presentadas electrónicamente se consideran recibidas inmediatamente después de su envío.

Por esa razón, las presentaciones digitales no se benefician de la extensión al siguiente día laborable por el cierre de las oficinas durante fines de semana o feriados.

La actualización afecta, específicamente, la sección E del capítulo 6, parte B, volumen 1 del Manual de Políticas de USCIS.

La institución explicó que decidió anunciar la modificación con 30 días de anticipación debido a que algunas personas podrían estar preparando solicitudes bajo los criterios adoptados en 2023.

La fecha determinante será el 23 de octubre de 2026, cuando la nueva interpretación comenzará a aplicarse a las solicitudes en papel recibidas por USCIS. La disposición sustituirá las orientaciones anteriores que resulten incompatibles con ella.