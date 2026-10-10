Isaías se convierte en ciclón postropical tras causar al menos dos muertes y apagones en EE. UU.

Vehículos de emergencia avanzan por una calle inundada tras la llegada del huracán Isaías a Navarre, Florida, Estados Unidos, el 10 de octubre de 2026. El huracán Isaías tocó tierra en Destin, Florida, con vientos destructivos, fuertes lluvias y una peligrosa marejada ciclónica que afectó a las comunidades costeras. ( EFE/EPA/DAN ANDERSON )

El huracán Isaías se redujo a categoría 1 a medida que avanzaba sobre el estado de Florida, en Estados Unidos.

La información de EFE sobre esa fase del huracán señala que Isaías presentaba vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora, lo que corresponde a la categoría 1, según la escala de Saffir-Simpson usada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Sin embargo, en una actualización posterior, correspondiente a las 09:00 GMT del sábado, el NHC informó de que Isaías se había convertido en un ciclón postropical y avanzaba sobre Alabama, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Dos muertos

Las autoridades confirmaron este sábado por la mañana dos muertes relacionadas con la tormenta, según The New York Times.

La oficina del sheriff del condado de Escambia, en Florida, que incluye Pensacola, informó de que una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su vivienda.

En Birmingham, Alabama, otra persona falleció en circunstancias similares, según Jim Coker, director de gestión de emergencias del condado de Jefferson. Las autoridades no han divulgado más detalles sobre las víctimas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, informó en X que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, se aprobaron declaraciones de emergencia en Florida y Alabama para garantizar la disponibilidad de recursos federales ante Isaías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/808ef225cda9a7a21b5f60202eaafcf63371f6d8w-82573593.jpg Gabriel Johnson y Mikaila Sullivan se sientan frente a su vivienda dañada por la tormenta, donde un árbol cayó sobre el techo tras la llegada del huracán Isaías a Milton, Florida, Estados Unidos, el 10 de octubre de 2026. El huracán Isaías tocó tierra en Destin, Florida, con vientos destructivos, fuertes lluvias y una peligrosa marejada ciclónica que afectó a las comunidades costeras. (EFE/EPA/DAN ANDERSON)

Añadió que su departamento y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) están preparados para apoyar a los gobernadores Ron DeSantis y Kay Ivey en las labores de protección de la población.

Cuando tocó tierra, el viernes alrededor de las 20:30 hora local (01:30 GMT del sábado), cerca de Destin, en el noroeste de Florida, el huracán de categoría 2 presentó vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, informó el NHC.

El organismo advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro. Además, alertó sobre acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 38 centímetros en zonas localizadas del noroeste de Florida y de la región de Big Bend durante el fin de semana.

Miles sin electricidad

Una estación de medición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Panama City Beach registró un nivel del agua de 5,6 pies (1,7 metros) por encima de la media de las mareas altas más elevadas.

Isaías ha provocado fuertes lluvias, la caída de árboles, calles bloqueadas por escombros y farolas destrozadas.

Además, el fenómeno meteorológico dejó a más de 512.000 clientes sin electricidad en Florida y en Alabama, según medios locales.

Las autoridades también alertaron de inundaciones en zonas costeras y de posibles tornados en partes de Florida, Alabama y Georgia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/791dea919e4b1b174b54e92798ce47ea7284bc09w-1-88f70a12.jpg Gabriel Johnson (izquierda) y Mikaila Sullivan (derecha) inspeccionan los daños en su vivienda, donde un árbol cayó sobre el techo tras la llegada del huracán Isaías a Milton, Florida, Estados Unidos, el 10 de octubre de 2026. El huracán Isaías tocó tierra en Destin, Florida, con vientos destructivos, fuertes lluvias y una peligrosa marejada ciclónica que afectó a las comunidades costeras. (EFE/EPA/DAN ANDERSON)

Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en áreas vulnerables y las autoridades advirtieron de posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y de problemas en las infraestructuras.

Antes de tocar tierra, el huracán había alcanzado la categoría 3, por lo que llegó a la costa tras perder intensidad.