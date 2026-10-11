Entre velas y globos morados, El Bronx recuerda a la dominicana Nathaly Ramírez

Nathaly Ramírez, la joven madre dominicana que cayó junto a su hija desde el balcón del piso 15 de un edificio de apartamentos de El Bronx, Nueva York. ( TOMADA DE SU FACEBOOK )

El sábado, residentes de El Bronx se dieron cita en Allerton para honrar la vida de Nathaly Ramírez, la dominicana que cayó desde el balcón del piso 15 de un edificio de apartamentos, presuntamente después de que su exnovio la lanzara mientras sostenía a su hija de ocho meses.

El encuentro también sirvió para concientizar sobre la violencia doméstica.

Familiares, amigos, vecinos y defensores de los sobrevivientes de violencia doméstica llenaron las calles de morado, color que simboliza la concienciación y la lucha contra este flagelo.

"Nuestra prioridad hoy es decirles a las mujeres que no están solas, que deben buscar ayuda", dijo la madre de la joven en declaraciones recogidas por NY Daily News. "No le abran la puerta de nuevo a nadie que las maltrate física o mentalmente", agregó.

De acuerdo con News 12, la vigilia, que incluyó velas, oraciones y el lanzamiento de globos morados, fue la primera ocasión en que la familia de la joven de 23 años habló públicamente sobre el hecho.

Su madre agradeció a la comunidad por el apoyo y afirmó que hay un dolor y una tristeza tremendos en sus corazones. También dijo que su hija murió protegiendo a su bebé hasta el final.

La bebé, llamada Novalee, sigue hospitalizada, luchando por su vida, señala el medio.

Los seres queridos recordaron a Ramírez por su sonrisa contagiosa, su amabilidad y el amor que compartía con todos los que la rodeaban. Los activistas también utilizaron la vigilia para instar a quienes sufren abuso a reconocer las señales de advertencia y buscar ayuda, según recoge el medio.

"Era la persona más feliz del mundo y siempre tenía una sonrisa en la cara. (Daba) los mejores abrazos del mundo", agregó su abuela.

Nathaly y su exnovio, identificado como Ángel Carrasco, de 31 años, tenían una relación inestable. Según la policía, se registraron por lo menos cuatro denuncias por incidentes de violencia doméstica que involucraban a la pareja.

Solo en enero pasado, los agentes acudieron al apartamento en al menos dos ocasiones. En uno de los incidentes, Carrasco fue acusado de abofetearla durante una discusión.

Días después, la policía informó que entró por la fuerza en el apartamento de ella, por lo que fue acusado de robo con allanamiento, pero el caso fue archivado.

"Estoy en shock, incrédula. Siento que nadie merece pasar por ciertas cosas y siento que definitivamente ella no merecía esto", dijo a NY Daily News Rosaly Santana, entrenadora de voleibol de Nathaly en el programa Matters of Sport Athletic League. La describió como una persona llena de vida y agregó: "Todavía no me lo creo".

"Es increíble"

Las autoridades creen que Ramírez protegió a su hija de ocho meses durante la caída, lo que permitió que la bebé sobreviviera.

"Incluso en medio de su tragedia, seguía pensando en su hija... y eso es increíble", dijo su abuela sobre el último acto de amor de Nathaly.

Nathaly asistió a la Bronx Leadership Academy antes de estudiar psicología en Baruch College, según su perfil de LinkedIn. Además hizo una pasantía en Lishawns Consulting, una empresa de consultoría de gestión empresarial con sede en Brooklyn.

Se planean varias vigilias más durante el fin de semana, mientras la comunidad continúa honrando la memoria de la joven.

Exnovio detenido

Carrasco fue identificado por los investigadores como el exnovio de Nathaly y el padre de su hija de ocho meses.

El hombre está acusado de empujar a la madre y a la bebé desde el balcón del piso 15 del edificio de apartamentos, por lo que enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, intento de homicidio involuntario y agresión.

Tras su arresto, Carrasco sonrió ante quienes lo abucheaban mientras los detectives lo escoltaban fuera de la comisaría del distrito 48, en El Bronx.