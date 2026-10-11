Niño de 5 años tiene pesadillas tras presenciar cómo agente del ICE hirió a su padre en Nueva York

Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADAS DE RR-SS )

El niño de cinco años que presenció cómo un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra su padre, Oscar Belgal, durante un operativo en Nueva York está teniendo pesadillas y ha dejado de hablar desde el incidente, según relató su madre, Arianna Montero.

"Está teniendo pesadillas. Pasó por algo que no debería haber pasado", dijo Montero al New York Times. La madre describió a su hijo como "traumatizado" por lo ocurrido el pasado jueves en el barrio de Marble Hill.

De acuerdo con medios locales, el pequeño estaba sentado en el asiento trasero de un SUV plateado cuando un agente del ICE disparó contra el vehículo. Según la Policía de Nueva York, el agente efectuó al menos siete disparos.

Belgal, de 28 años, resultó herido en el cuello durante el incidente, registrado alrededor de las 4:00 de la tarde en Marble Hill Avenue, cerca de la calle West 225.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que conversó con la madre del niño, quien le explicó que su comportamiento cambió después del tiroteo. Según contó, antes era extrovertido y hablador, pero ahora no quiere hablar.

"Anoche hablé con la madre del niño de cinco años que iba en el asiento trasero cuando los agentes del ICE abrieron fuego contra el vehículo de su padre. Gracias a Dios, ella no está organizando el funeral de su pequeño hoy", escribió la demócrata en X.

Last night, I spoke with the mother of the five-year-old boy who was in the backseat when ICE agents opened fire on his father´s car. Thank God she isn´t planning a funeral for her little boy today. But she told me he´s normally so outgoing and talkative. Now he won´t speak. She was also terrified ICE would come after her family again. I let her know that I´d spoken to President Trump and he confirmed that ICE would not be returning for her family. As a mom, all I wanted to do was give her a hug and tell her this never should have happened to her family. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 9, 2026

En el mensaje, Hochul también señaló que Montero teme que el ICE vuelva a perseguir a su familia. La gobernadora aseguró que habló con el presidente Donald Trump y que este le confirmó que la agencia no volvería por ellos.

"Le hice saber que había hablado con el presidente Trump y que él confirmó que el ICE no regresaría a buscar a su familia", dijo.

"Como madre, lo único que quería hacer era darle un abrazo y decirle que esto nunca debió haberle sucedido a su familia", agregó.

"Profundamente preocupado"

La preocupación por el pequeño fue también lo primero que Belgal expresó a su abogado, Harold Solís, cuando ambos conversaron después del tiroteo, según declaró el defensor a periodistas tras una audiencia celebrada el viernes en un tribunal federal de Manhattan.

"Está profundamente preocupado por su hijo de cinco años", afirmó Solís, citado por el Daily News. El abogado explicó que su cliente le preguntó primero si el niño estaba bien y agregó que, según tenía entendido, el menor se encontraba "muy aterrorizado".

Solís sostuvo, además, que Belgal todavía tenía una bala alojada en el cuerpo 24 horas después del incidente y que continuaba sufriendo.

Sobre las circunstancias del tiroteo, las autoridades federales alegan que Belgal intentó huir del operativo y embistió dos vehículos utilizados para bloquearle el paso cuando intentaban ejecutar una orden de arresto en su contra.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, sostuvo que Belgal aceleró contra los agentes y aseguró que estos desconocían que había un niño en el asiento trasero.

Una herida "superficial"

Según el DHS, el hombre sufrió únicamente una herida superficial en el cuello causada por una bala o fragmentos de esta, tras lo cual fue trasladado a un hospital cercano y, posteriormente, a un centro de detención migratoria fuera de Nueva York.

El ICE asegura que Belgal cuenta con una condena previa por hurto mayor, así como múltiples arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y posesión de armas. Además, afirma que es miembro de los Trinitarios, una organización delictiva de origen dominicano.

El juez federal Paul Oetken prohibió que Belgal sea expulsado del país sin una orden suya y dispuso que permanezca en Nueva York o Nueva Jersey. El dominicano se encuentra ahora en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), una cárcel federal ubicada en Brooklyn.

El tiroteo provocó protestas el jueves y el viernes en distintos puntos de la ciudad, en medio de cuestionamientos por la actuación de los agentes del ICE.