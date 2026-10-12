Agentes federales registran casa de la congresista Ilhan Omar, crítica de Trump

Agentes federales estadounidenses registraron el lunes la vivienda en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar como parte de una investigación penal, informaron las autoridades, una escalada en el enfrentamiento del presidente Donald Trump con la legisladora.

Omar dijo estar "bien" tras el operativo policial y acusó al Gobierno de perseguir a sus oponentes políticos apenas tres semanas antes de que busque la reelección en las legislativas de mitad de mandato que se celebran el 3 de noviembre.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes del Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

"Que no quepa duda: se trata de un intento de atacar a los enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma", escribió Omar en X.

"Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto no es más que la última escalada en su campaña de intimidación política".

La cadena de televisión informó de que la operación estaba relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de la congresista, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era niña.

El zar de control fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo a Fox News que no daría detalles antes de cualquier anuncio oficial, pero confirmó que "la investigación lleva tiempo en curso" y que "esta mañana se ejecutó una orden judicial".

Medios estadounidenses citaron al Departamento de Justicia confirmando que agentes realizaron un allanamiento autorizado por un tribunal en el área de Washington, pero las autoridades no identificaron a Omar ni revelaron la naturaleza de la investigación.

Según Fox News, el registro habría comenzado alrededor de las 06H00 de la mañana, y se vio a varios agentes con chaquetas de HSI frente a la residencia de la legisladora.

No se ha informado de cargos contra Omar luego del allanamiento.

Reacción de los demócratas

Omar, de 44 años, es una demócrata de izquierda y una feroz crítica de Trump, en particular de la amplia ofensiva de su gobierno contra la inmigración.

El presidente republicano se ha enfrentado repetidamente con Omar.

La repulsa por el operativo de esta mañana ha sido unánime entre los compañeros demócratas de Omar.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y su equipo calificaron el allanamiento como "profundamente inquietante" por "el uso corrupto y continuado del gobierno federal en contra de los adversarios de Donald Trump".

Apoyo republicano a Trump

Entre las filas republicanas abundó el apoyo a Trump. La congresista Nancy Mace afirmó que, si se demostrara el fraude, a Omar se le debería retirar la ciudadanía estadounidense y ser deportada. "NADIE está por encima de la ley", escribió en X.

Omar fue elegida congresista por primera vez en 2018 y representa un distrito que incluye Mineápolis, donde reside una importante comunidad somalí.