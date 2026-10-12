Darializa Ávila Chevalier defiende a dominicano baleado por ICE y minimiza sus antecedentes penales

Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADA DE RR. SS. )

La candidata dominicana al Congreso de Estados Unidos Darializa Ávila Chevalier defendió al dominicano Óscar Belgal, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Bronx, Nueva York, y afirmó que sus antecedentes penales "ni siquiera importan", en medio de las críticas por el operativo federal.

Ávila Chevalier, candidata demócrata por el Distrito Congresual 13, que abarca sectores de Manhattan y El Bronx, hizo las declaraciones durante una entrevista con el comentarista y transmisor en línea Hasan Piker, en la que también acusó a la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, de presentar a Belgal como un delincuente en lugar de condenar la actuación de los agentes federales.

"Para mí, ni siquiera importa", expresó la candidata al referirse al historial del dominicano, señalado como presunto integrante de la pandilla Trinitarios.

La aspirante sostuvo que Tisch, aunque tiene la responsabilidad de ofrecer información sobre lo ocurrido, centró sus declaraciones en los antecedentes del hombre baleado en vez de condenar el tiroteo y el operativo de ICE.

Te puede interesar Un dominicano fue herido de bala por el ICE durante operación migratoria en Nueva York

"Ponte en el lugar de Óscar", manifestó Ávila Chevalier al describir la situación desde la perspectiva del dominicano. Según su versión, Belgal estaba recogiendo a su hijo de cinco años de la escuela cuando varios hombres enmascarados se acercaron a su vehículo, golpearon la carrocería y sacaron armas.

"Estás huyendo. Lo siento, estás protegiendo a tu hijo", afirmó.

La candidata también pidió que Belgal sea puesto en libertad, una postura que, según la publicación original, coincide con la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha cuestionado la operación federal.

Al concluir la entrevista, Ávila Chevalier reiteró su oposición a la agencia migratoria con la expresión: "Que se joda ICE y que la eliminen".

El tiroteo y los antecedentes de Belgal

Belgal, de 28 años, resultó herido en el cuello el jueves, cuando agentes de ICE vestidos de civil intervinieron su vehículo todoterreno en el sector de Marble Hill, en El Bronx, poco después de las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la información publicada por el New York Post, los agentes dispararon contra el vehículo cuando el dominicano intentó alejarse. Su hijo de cinco años se encontraba en el automóvil.

Belgal es señalado como presunto integrante de la pandilla Trinitarios y tiene antecedentes penales que han sido objeto de atención pública tras el incidente. Vecinos de un edificio en Washington Heights, donde habría residido anteriormente, aseguraron al periódico que aterrorizaba a otros residentes con un machete. Uno de ellos lo describió como una amenaza para la sociedad.

El tiroteo provocó protestas en El Bronx, donde manifestantes exigieron la salida de los agentes federales de inmigración de Nueva York.

Tisch y Mamdani condenaron el operativo y señalaron que el Departamento de Policía de Nueva York no participó en la intervención ni fue informado previamente de ella.

Ávila Chevalier, vinculada a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), también reiteró sus críticas a Tisch y su petición de que abandone el cargo.

Críticas a la postura de la candidata

Las declaraciones de la candidata generaron cuestionamientos sobre la postura de sectores socialistas respecto a las operaciones federales de inmigración y la divulgación de antecedentes penales de personas detenidas.

Stu Smith, analista de investigaciones del Manhattan Institute, señaló en la red social X que el caso ofrece una muestra de las tensiones políticas en torno a la administración de Mamdani y del compromiso del movimiento socialista con la abolición de determinadas instituciones.

Belgal permanece bajo custodia federal en Brooklyn, según el reporte del New York Post.