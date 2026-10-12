Dominicano baleado por ICE revive el debate sobre el uso de la fuerza en NY

Manifestantes se enfrentan con agentes de NYPD. ( MATTHEW HOEN / NURPHOTO VIA AFP )

El tiroteo contra el dominicano Óscar Belgal durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York provocó protestas y cuestionamientos a las autoridades federales. El caso también intensificó las críticas a la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza.

Belgal, de 28 años, recibió un disparo en el cuello el jueves, cuando agentes federales vestidos de civil intervinieron su vehículo en Marble Hill, en El Bronx. Su hijo de cinco años se encontraba en el automóvil.

El dominicano es señalado como presunto integrante de la pandilla Trinitarios y tiene antecedentes penales. Permanece bajo custodia federal en Brooklyn.

Candidata defiende al dominicano

La candidata demócrata al Congreso Darializa Ávila Chevalier defendió a Belgal y afirmó que sus antecedentes penales "ni siquiera importan". Durante una entrevista con el comentarista Hasan Piker, criticó a Tisch por centrarse en el historial del dominicano en lugar de condenar la actuación de los agentes federales.

Ávila Chevalier sostuvo que Belgal pudo haber intentado huir para proteger a su hijo y pidió su liberación. También exigió la renuncia de Tisch, a quien sectores progresistas cuestionan por su manejo del caso.

Revisión del uso de la fuerza de Policía de NY

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó el operativo y ordenó una revisión exhaustiva de las políticas sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La revisión, que será la primera de este tipo en una década, contempla aumentar los fondos para la Oficina del Inspector General y reforzar la rendición de cuentas de los agentes. Mamdani también anunció medidas para evitar que policías se jubilen con procedimientos disciplinarios pendientes sin notificar a las autoridades correspondientes.

El sindicato policial rechazó la iniciativa y afirmó que responde a presiones de sectores que buscan desmantelar el departamento.

Otro caso

En Houston, Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue atropellado por una camioneta de ICE durante una operación dirigida contra otro inmigrante. El mexicano, que llevaba 34 años en Estados Unidos, sufrió una fractura en una pierna y fue operado.

Permanece hospitalizado bajo custodia migratoria. Sus familiares reclaman la liberación y una investigación independiente.

La Oficina del Sheriff del condado de Harris y la Fiscalía investigan el incidente que involucra a agentes del ICE y al migrante mexicano.